EiTB MARATOIA ¡Larga vida a la buena vida! Colaborar con EITB Maratoia es aún más fácil a partir de hoy, con el céntimo solidario de Eroski EITB Publicado: 30/10/2025 13:39 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 13:40 (UTC+1) De este jueves, se pueden realizar donaciones al pasar por caja en los establecimientos Eroski. Además, coincidiendo con el arranque de la iniciativa, EITB Maratoia instalará este viernes su set de grabación en Eroski Artea, de 18:00 a 20:00 horas. Allí podremos bailar "Euskal rock n' roll". EITB Maratoia 2025

Euskaraz irakurri: EITB Maratoiarekin bat egitea are errazagoa da gaurtik aurrera, Eroskiren zentimo solidarioari esker

Tras el gran estreno del spot de la mano de voluntarios y voluntarias de Nagusilan, el reto solidario de esta edición va cogiendo forma, y EITB Maratoia comienza a salir a la calle con su set de grabación. Este viernes, 31 de octubre, estará en el centro comercial Eroski Artea de Bizkaia, de 18:00 a 20:00 horas. Y es que, una vez más, Eroski se ha sumado a EITB Maratoia y, a partir de este mismo jueves, su iniciativa céntimo solidario se destinará a la investigación del envejecimiento saludable. Además de contribuir con la aportación, quienes se acerquen a este espacio podrán bailar el tema "Euskal rock n' roll" de Niko Etxart, y las imágenes serán grabadas por un equipo para su posterior publicación en la web. Todo ello, por una larga vida, bien vivida.

Precisamente, la causa elegida para este año es el envejecimiento saludable, bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza!. No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con una campaña que busca unir a diferentes generaciones.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero ya está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.