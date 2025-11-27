Ya está aquí la gran cita anual en Vitoria-Gasteiz: este sábado, bailemos a favor del envejecimiento saludable

27/11/2025 11:41

EiTB MARATOIA

¡Larga vida a la buena vida!

EITB

Un año más, EITB Maratoia quiere reunir a toda la ciudadanía en la plaza de la Virgen Blanca, a las 19:30 horas. El reto es muy sencillo: bailar al ritmo de "Euskal rock n' roll", por una larga vida bien vivida. ¡Te esperamos!

Convertido ya en tradición en la capital alavesa, este sábado, 29 de noviembre, tendrá lugar el gran evento solidario de EITB Maratoia 2025 en Vitoria-Gasteiz. Presentado por Josune Velez de Mendizabal, será a las 19:30, en la plaza de la Virgen Blanca, bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida!.

Y es que, la causa elegida para este año es el envejecimiento saludable: no se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña.

En este caso, la llamada es a la sociedad alavesa: llenemos la Plaza de la Virgen Blanca para bailar un gran twist solidario al ritmo de "Euskal rock n' roll" de Niko Etxart. Saber o no los pasos no es problema, ya que sobre el escenario habrá un profesor guiándonos. Lo importante, una vez más, es construir, entre todos y todas, nuestra mejor versión y poner nuestro granito de arena en EITB Maratoia.

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.