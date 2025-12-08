EiTB MARATOIA A partir de las 12:30 EITB Maratoia y BBK Fundazioa instalarán este martes una pista de baile en Bilbao EITB Publicado: 08/12/2025 09:52 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2025 09:53 (UTC+1) Cada vez que bailemos allí "Euskal rock n' roll" de Niko Etxart se añadirá una aportación económica a un contador. Esa cifra total será donada por BBK Fundazioa a EITB Maratoia. El espacio se inaugurará a las 12:30 horas. 0:38 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EITB Maratoiak eta BBK Fundazioak dantzarako pista bat jarriko dute astearte honetan Bilbon

Este martes, 9 de diciembre, EITB Maratoia sale a calle de la mano de BBK Fundazioa. Será en el número 19 de Gran Vía de Bilbao, a la altura de la propia Sala BBK, donde EITB instalará una pequeña pista de baile. Allí, tendremos la oportunidad de sumarnos a la causa este año y colaborar con la investigación del envejecimiento saludable. ¿Cómo? Bailando el tema "Euskal rock n' roll" de Niko Etxart y sumando con nuestro baile euros a la recaudación de este 2025. En concreto, por cada baile que hagamos, se sumarán euros a un contador, y esa cifra total será donada por BBK Fundazioa a EITB Maratoia.

La pista de baile se inaugurará a las 12:30 horas, con un acto a cargo de Nora Sarasola, directora de Obra Social de BBK; e Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB. Todo el que quiera bailar y colaborar con EITB Maratoia podrá hacerlo de 12:45 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y se podrá participar cuantas veces queramos. Saber o no los pasos no es problema, ya que habrá un tutorial para guiarnos. Además, durante la tarde, contaremos con la presencia del actor y comunicador Eleder Iglesias, además de Oier Agirre, protagonista del vídeo tutorial de esta edición de EITB Maratoia, junto a varios bailarines y bailarinas. Un equipo grabará algunos de esos bailes, para subirlos posteriormente a la web de EITB Maratoia.

Bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida!, la causa elegida para este año es el envejecimiento saludable. Y es que, no se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña.

Ya se pueden realizar donaciones, a través de BIZUM (33478) y en el teléfono gratuito 900 840 750 (de 11:00 a 22:00).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.

¡Te esperamos el martes en el exterior de la Sala BBK de Bilbao!