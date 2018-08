Entrevistas

Entrevista de eitb.com

"Tuve que conseguir figurantes para Julia Roberts por casualidad"

A. A.

30/09/2010

A la bilbaína Ainhitze Bizkarralegorra le ofrecieron hacer de figurante en la película Come, reza, ama, cuando se dirigía a un mercado en Nueva Delhi.

Ainhitze Bizkarralegorra ha vivido en India, pero en esa ocasión estaba de visita. Lo que no se había imaginado nunca era que de camino a un mercado de Nueva Delhi, se le presentara una situación tan surrealista. Una joven le propuso ser figurante en la última película de Julia Roberts, Come, reza, ama. La bilbaína no pudo participar en el rodaje, porque tenía planeado un viaje para ese día, pero gracias a Internet consiguió reunir a unos 60 figurantes para una de las escenas que el equipo de la película iba a rodar en Pataudi, cerca de Nueva Delhi.





¿Cómo surge la posibilidad de trabajar con Julia Roberts?

Pues fue fruto de la casualidad. Iba hacia una mercado, en Delhi, y una chica paró su coche para decirme algo. Pensé que querría preguntar por alguna calle, pero me dijo a ver si quería ser figurante en la película de Julia Roberts. Al principio pensé que era una broma, pero me enseñó los papeles para que viera que no me estaba tomando el pelo. La chica estaba muy agobiada porque era miércoles por la tarde y la escena se grababa el lunes. Total, que aunque yo no podía participar en el rodaje porque ya tenía planeado un viaje, me ofrecí para ayudarle a conseguir figurantes. La verdad es que todo fue improvisado.

¿Qué tuviste que hacer?

En India existe una Red para buscar extranjeros. Además, otra casualidad, conozco a uno de los moderadores de esa Red, y puse dos anuncios buscando figurantes. Los requisitos para participar eran ser extranjero, blanco, con buena presencia y tener entre 20 y 60 años, ya que la escena que se iba a grabar era la de la boda de la protagonista, y se suponía que era en Estados Unidos. Al final, conseguimos reunir a unas 60 personas, aunque después no participaron todos en el rodaje.

¿Cómo fue la grabación?

Aunque yo no pude asistir, algunos conocidos que sí estuvieron me han contado que les recogieron en su casa entre las tres y las cuatro de la mañana y fue un trabajo para toda la jornada. Por todo el día les pagaron 1.000 rupias, unos 20 euros, algo simbólico.

¿Y cómo es Julia Roberts?

Dicen que es muy seria, pero que interpreta muy bien. La verdad es que había muchísima seguridad. Comentaron que hasta era un poco borde, pero bueno, se acercó mucha gente a curiosear y hay que tener en cuenta que estaba con su familia.