Cómo adelgazar sin dejarnos la salud en el intento

Amaia Akordagoitia

26/04/2010

Cuando se acerca el verano, llega el momento de hacer "la dieta milagro". En las farmacias se pueden comprar productos sin receta médica, pero los especialistas recomiendan utilizarlos con precaución.

Ya llega el verano, ya llega el momento de quitarse de encima esas capas de ropa que, en ocasiones, ayudan a disimular los excesos que se han cometido durante el invierno. Por ello, algunas personas deciden enmendar sus pecados e intentar acabar con ese michelín que ya se ha convertido en nuestro compañero de batallas. Ahora, le declaramos la guerra a la "curva de la felicidad" e intentamos adelgazar en una contrarreloj, esculpir nuestro cuerpo para lucirlo en bañador. Alimentarse de forma adecuada y hacer ejercicio siempre es saludable. Sin embargo, adelgazar jugando con nuestra salud no lo es tanto.

Hoy en día existe una serie de productos para adelgazar que cualquiera puede adquirir en una farmacia, pero es importante hacer un correcto uso de esos "medicamentos" que no necesitan receta médica. De hecho, "tampoco los productos naturales no dejan de ser inofensivos por el hecho de ser naturales", explica Toscana Viar, farmacéutica y nutricionista del centro The Health Company.

Sólo faltan dos meses y medio para que llegue julio, ¿estamos aún a tiempo de poder sanear nuestro cuerpo? "Si no hay que adelgazar mucho, sí nos da tiempo. De todas formas, es mejor adelgazar con calma, porque cuando se adelgaza muy rápido es muy probable que también se recupere muy rápido", explica la nutricionista. Ponerse objetivos alcanzables es más útil, que pretender adelgazar muchos kilos de una manera inadecuada.

Mejor bajo control médico

En una farmacia podemos encontrar fibras saciantes, productos drenantes, quema-grasas o alimentos para hacer dietas proteinadas, entre otros. En todos esos casos, "tener constancia es imprescindible". Y es que según Viar, "no nos sirve de nada tomarnos una pastilla para quemar grasas si después no controlamos una dieta". De hecho, puede ser contraproducente, porque "algunos de los efectos secundarios de estos productos pueden ser flatulencias bastante molestas".

Hace alrededor de un año, salió al mercado un producto llamado Allí. "Se trata de un medicamento cuyo prinipio activo es el Orlistat, mismo principio activo que Xenical. Alli, a diferencia, contiene una concentración inferior y no es necesario adquirirlo con receta médica. Este producto actúa impidiendo que parte de la grasa que se ingiere con la dieta absobida.&' || 'nbsp; Aún así, hay que tener en cuenta las contraindicaciones y los efectos secundarios que puede tener, como cualquier otro medicamento".

La fibra es otro de los productos que se utilizan para las dietas de control de peso. "Tiene un efecto saciante, ralentiza la absorción de grasas y azúcares de los alimentos...". Normalmente, se toma antes de las comidas con un vaso de agua, consiguiendo así una mayor sensación de saciedad.



Dietas con alto contenido proteico

"Los alimentos ricos en proteínas se han utilizado mucho en dietas de control de peso, ya que las proteínas tienen un efecto termogénico superior al resto de nutrientes, lo que significa que el cuerpo necesita más energía para quemar la misma cantidad de proteínas que de cualquier otro nutriente ", añade. Sin embargo, normalmente, optamos por comer más verduras y más carbohidratos.



En la farmacia existen productos sustitutivos de la dieta ricos en proteínas que además de utilizarse para llevar a cabo una dieta proteinada ”pueden ser complementarios en otro tipo de dietas". En este sentido, Viar explica que "resultan útiles para personas que echan de menos los alimentos dulces mientras hacen una dieta para perder peso ".



Además de los productos citados anteriormente, existen una amplia variedad de cremas y productos cosméticos como cremas anticelulíticas, reductoras o reafirmantes. "Es un mercado que cada vez se abre más al público masculino", cuenta Viar. Para que se noten los resultados, "es imprescindible usarlas con una constancia, porque es así como funcionan".

Pastillas, alimentos naturales, infusiones, cremas... se utilice el producto que se utilice, lo importante es "saber cuál es el efecto que provocará en nuestro metabolismo, si somos compatibles con ello y utilizarlos con precaución".

&' || 'nbsp;