Reportajes

Reportaje de eitb.com

Montar un negocio en Internet, una nueva forma de ganar dinero

Amaia Akordagoitia

05/10/2010

Para triunfar con un negocio es imprescindible escoger un buen producto y llegar al mayor número de público posible. Cinco emprendedores virtuales nos explican su negocio en Internet.

La Red es un escaparate en el que un producto, una marca o una idea puede darse a conocer en todo el mundo. Aprovechar esa oportunidad para generar ingresos es, ante la crisis, una opción que escogen cada vez más personas. El mercado se amplía y con él también la competencia. Aquellos que se han embarcado en esta aventura aseguran que es indispensable transmitir confianza y fiabilidad al cliente. Los expertos, por su parte, añaden que tener un buen producto es la base para todo negocio.

Actualmente, el comercio es cada vez más competitivo y las nuevas tecnologías eliminan barreras para que todos compitamos en la misma carrera y tener al planeta entero como público potencial.



"Si no estás, no existes"

"En este mundo donde las tecnologías son parte de nuestro futuro, a las empresas les quedan pocas opciones, o se suben al carro o se quedan fuera y, hoy en día, quedarse fuera significa en muchos casos tener que bajar la persiana. Hay una frase que se repite a menudo en nuestro entorno y es clave: Si no estás, no existes", explica Juan Carlos García, fundador de eClick, una empresa instalada en la Red que se dedica al diseño de páginas web para pymes y micropymes.

La casualidad, por ejemplo, hizo que la marca Je Suis Coquette se popularizara en Internet. "Un día se me ocurrió personalizarme unas camisetas y hacer unos broches. Mi entorno me animó y al ver lo fácil que era crear un blog, me lancé", explica Jessica Forner, creadora de la marca. "La falta de tiempo, nos lleva a buscar en la Red, de manera que ahorramos tiempo y además ampliamos nuestro abanico de posibilidades", explica Luis Santos, creador del portal de fotografía Sette-fotografía. En esa falta de tiempo coinciden las creadoras de ConArte, una iniciativa que surge también por el "contacto constante con los medios online". Según las creadoras de esta web especializada en el diseño y las técnicas aplicables al diseño de joyería, bisutería y complementos, "hay que trabajar duro para atraer clientes, porque en un par de años este tipo de negocios tienen que estar maduros, porque en Internet todo es muy volátil y hay que ofrecer cosas nuevas, si no el negocio muere".

La plataforma de presentación de un negocio en Internet puede ser variada, ayudar en la elección y el desarrollo de la más adecuada es, precisamente, la iniciativa propuesta por eCLick. "En nuestra empresa ofrecemos una plataforma para todas las empresas que quieran apuntarse al carro de la tecnología y sobre todo a evolucionar con el mercado que nos rodea", explica García. Y es que ofrecer una web sencilla y rápida en la navegación es una de las recomendaciones para asegurar el éxito de nuestro proyecto.

Cuestión de presupuesto

El presupuesto para montar un negocio en estas circunstancias es austero, pero Internet es una buena fuente de publicidad. "Nunca me hubiera imaginado que mi blog llegara a tener más de 40.000 visitas en un año. Para conseguirlo, he contado con la ayuda de gente que desinteresadamente ha dado a conocer mis creaciones en su página web o en su blog", recuerda Jessica, de Je Suis Coquette.

De todos modos, aunque la compra por Internet es todavía un hábito poco extendido entre los usuarios, el sector turístico ha sido uno de los más exitosos desde el principio.

Trourist es una iniciativa creada por Mikel Cortés, Jokin Bereciartu e Imanol Abad. Se trata de una web, que aunque aún no tiene rentabilidad económica, sí demuestra "mucha visión de futuro". "Trourist es una red social en la que los viajeros de todo el mundo comparten experiencias auténticas y especiales. El lanzamiento oficial de la web fue en septiembre de 2009 y el objetivo es dar respuesta a la pregunta de qué puedo hacer en mi próximo viaje que lo haga especial", comenta Abad, que considera que las claves para sustentar el negocio son "poner a disposición de los usuarios una aplicación sencilla, divertida y que solucione un problema concreto". De este modo, Trourist ha conseguido "más de 3000 trouristas que han compartido más de 1000 experiencias" en solo un año.

Aún así, a veces, como en cualquier otro negocio, "hay que trabajar con la calculadora y tener una constancia", como apunta Luis, de Sette-fotografía. "En un sector como la fotografía, es difícil abrirse camino. Sin embargo, cada vez son más los encargos de reportajes que recibo, algunos gracias a la web y otros al boca a boca". Y es que, cada sector tiene su mercado y cada cual termina utilizando su plataforma con el fin que resulta más rentable. "Lo que queremos es que la gente pueda adquirir la formación de manera económica y práctica, en un principio a través de cursos en la Red. Para ello, hemos trabajado duro en un buen plan de marketing y un plan estratégico", recomiendan desde ConArte.

"Acertar" con el producto y "conseguir darle salida", esa es la clave según Jessica Forner, pero para ello "hay que adaptar tu estilo a las necesidades de hoy en día", matiza Luis Santos. Mientras tanto, todos ellos seguirán cuidando su escaparate virtual, porque parece que el futuro está en las galerías comerciales de la Red.