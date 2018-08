Reportajes

De Crepúsculo a Lady Gaga, familias de fans en la Red

Amaia Akordagoitia

09/11/2010

Internet y las redes sociales han facilitado que hoy en día un fan australiano y uno vasco puedan conocerse virtualmente y pongan en común su pasión por su artista favorito.

Cuando las estrellas más perseguidas eran Marilyn Monroe, Greta Garbo, Marlon Brando, Frank Sinatra o Agatha Christie, sus fans solo podían disfrutar de ellas cuando escuchaban su música en la radio o sus películas llegaban a las salas de cine de su barrio. Ahora, Internet ha abierto las puertas a mareas de seguidores que se comunican por la Red. De hecho, no sólo han ganado los fans, sino también los artistas, que han conseguido una manera de conseguir publicidad gratuitamente.

En los últimos años, las redes sociales han abierto aún más el abanico de posibilidades para comunicarse por Internet. La gran utilidad que ofrecen estas plataformas de comunicación para hacer piña en relación a ciertos temas es evidente. Buen uso del potencial de las redes sociales han hecho, precisamente, los fans. Facebook, Twitter y la Blogosfera sirven ahora para reunir seguidores y popularizar artistas.

Uno de esos ejemplos es Lady Gaga. No cabe duda de que la extravagante artista ha hecho méritos propios para hacerse mundialmente conocida, pero las corrientes de seguidores que ha creado en la Red han ayudado a que su popularidad se haya extendido de tal manera que es la celebrity más seguida en Facebook y su vídeo del tema "Bad Romance" ya ha superado los mil millones de visitas en YouTube.

"Internet lo es todo para este tipo de cosas. Nos permite acceder con más rapidez a la información y compartirla también en cuestión de segundos. Además, también conoces gente con tus mismos intereses, y eso es fantástico", cuenta Alba Sánchez, fan de Lady Gaga y usuaria habitual de la página web ladygaga-online.com. Esa misma idea comparte Carlos García, administrador del portal del Club de Fans fans de Lady Gaga: "Internet sirve para mantener comunicados a los fans residentes en cualquier parte del mundo".

Cuando has consumido casi desde pequeño Internet, no es complicado comprender ciertos movimientos que se desarrollan en la actualidad en la Red de redes. Ese público joven ha encontrado en los libros de Stephenie Meyer, la saga Crepúsculo, un universo que "engancha y apasiona", tal y como expresan sus seguidores. "Crepúsculo simboliza el amor que las chicas del siglo XXI queremos disfrutar", dice Aurora González.

Muchos de los seguidores de la historia de Edward Cullen y Bella Swan se reúnen en crepusculo-es.com, una comunidad a la que están unidas 87.169 personas.

"Internet sirve sobre todo para juntarnos en eventos y enterarnos de novedades. Si tuviéramos que hacerlo por otro medio sería muchísimo mas lento y seguramente hasta mas costoso", considera Jennifer García, fan de Crepúsculo.

María Braulia, por su parte, cree que la Red les permite tener acceso a información más precisa: "Sin Internet no nos enteraríamos ni del 80%. Normalmente los medios españoles, tanto impresos como online, suelen tardar en escribir este tipo de noticias, así que tienes que estar pendiente a webs extranjeras para poder estar realmente informado de la actualidad".

Gracias a la inmediatez que les ofrece la Red, "los fans de Crepúsculo podemos actuar sobre cosas que no nos gustan haciendo campaña para recoger firmas online para que no quiten a un actor o para que la gente vote para que la saga se lleve los premios a los que está nominada, por ejemplo", explica Braulia.

Miles de amigos compatibles

Una vez más, Internet no entiende de distancias y ha suscitado las relaciones personales. "Hoy por hoy tengo más miembros aficionados a Crepúsculo en Tuenti y Facebook que amigos en mi vida diaria", dice sorprendida Aurora González. "He conocido a miles de personas en la Red, pero lamentablemente no voy a poder conocerlas a todas en persona", añade Carlos García.

Toda esa participación y comunicación hace que las amistades que surgen en estas plataformas se sientan como "amigos de verdad". "Son todos fantásticos. Aún no tengo el gusto de conocerles en persona, pero son grandísimas personas, siempre brindan apoyo y ayuda", explica Alba Sánchez sobre los amigos que ha conocido gracias a su pasión por Lady Gaga.

Sin embargo, aún les quedan los conciertos y los estrenos. En esos momentos, los internautas aprovechan para conocerse y estrechar lazos de la manera tradicional."Somos fieles a la saga y para cualquier evento, llueva o caigan unos copos como pelotas de golf, estamos ahí pase lo que pase. Y claro, después de tantos años coincidiendo en las interminables colas, terminas haciendo amistades que nunca olvidas. Es muy bonito", concluye Jennifer García.