Personal Shopper Bilbao: 'Ser un fashion victim es ser un antimoda'

Amaia Akordagoitia

21/12/2010

Naiara San Román es personal shopper, una profesional de la moda que asesora y ayuda a sus clientes a mejorar su imagen en cuanto a moda se refiere.

La imagen es cada vez más importante en nuestra sociedad y tratar de acertar con la que más nos favorece no suele ser tarea fácil. Naiara San Román es personal shopper, una entendida en moda y tendencias, que en su centro The Personal Shopper Bilbao asesora a sus clientes para componer un buen fondo de armario y sacar el mayor partido a su imagen.

Hoy en día, ¿todo el mundo necesita los servicios de un personal shopper?

Todo el mundo no, depende de lo que se quiera. Por ejemplo, si una persona tiene un evento y por falta de tiempo o porque no sabe cómo asistir a ese acontecimiento, sí que requeriría los servicios de un personal shopper. Sin embargo, también es para gente que tiene problemas a la hora de combinar o de sacarse partido. Muchas veces pensamos que lo que hacemos es correcto, pero luego a la hora de ponerte en manos de un profesional te das cuenta que te puedes sacar mucho mas partido. En cuestión de fisonomía y morfología, también se crean efectos ópticos con la ropa para disimular aquellas partes del cuerpo que queremos disimular y resaltar aquellas que nos caracterizan. La gente cree que un personal shopper acompaña al cliente a la hora de ir de compras, pero un persona shopper es un profesional de la imagen que entiende de moda y tendencias y lo que hace es sacar el mayor partido de tu imagen, te asesora en tus compras y para ello realiza previamente una ruta de tiendas para el cliente.

¿Qué servicios ofrecéis en The Personal Shopper Bilbao?

Tenemos una amplia gama. Además del estudio de morfología y colorimetría, que son muy importantes para que luego haya un buen servicio, también tenemos los servicios de Mums and babies (para madres y bebés), personal trainer (entrenador personal), dietética y nutrición, un diseñador (para las personas que por su fisonomía tiene problemas para encontrar un patrón de prenda adecuado), perfumes personalizados, ruta de tiendas, estudio de fondo de armario... Todos estos servicios necesitan un estudio previo en el que se analizan las prendas del cliente. Se buscan todas aquellas que son las que faltan en ese armario según el estilo de vida y las características de la persona y se crea una ruta especial de tiendas.

¿Es caro contratar un personal shopper?

En el caso de que contratemos todos los servicios es una inversión para gente de un alto nivel económico. Sin embargo, a largo plazo, los servicios de un personal shopper suponen economizar en tiempo y en dinero, porque aprendes a combinar, a sacarte partido y a adquirir las prendas necesarias. De este modo, aprendes a dar la imagen deseada dependiendo del momento. Lo que buscamos es contrastar un poco, porque al final lo que pasa es que todos vamos igual vestidos. Las típicas situaciones como la de no saber qué ponerte o cambiarte de ropa mil veces se terminan con un personal shopper, porque aprendes a combinar.

¿Hay que renovar vestuario cada temporada?

Cambiar toda la ropa de un año para otro es un gran fallo. Yo tengo cosas de mi madre que todavía yo uso. Los básicos hay que renovarlos cada cierto tiempo, porque el algodón va perdiendo calidad poco a poco. Sin embargo, un vaquero, por ejemplo, es para siempre. También hay que saber en qué prendas tienes que invertir y en cuáles se puede economizar. Y para eso está también un personal shopper, para guiarte en esa tarea.

¿Qué opinas entonces de los denominados fashion victim?

El fashion victim es el antimoda, es lo contrario al estilo personal. Los fashion victim no tienen estilo, aunque creen tener mejor gusto que los demás por llevar todo lo que sale nuevo, pero no es así.

¿Vestimos diferente en cada localidad?

Por supuesto. El estilo en cada calle, barrio o ciudad es diferente. La gente en Santutxu, por ejemplo, es más funcional, en la Gran Vía ves a más ejecutivos... Y, por lo tanto, las tiendas tienen diferente ropa. Y eso es porque la gente lo demanda, porque esa zona requiere ese tipo de ropa. Por ello, no venden la misma ropa en una tienda de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, aunque pertenezcan a la misma cadena. En el Casco Viejo de Bilbao, por ejemplo, hay una gran mezcla de culturas urbanas.

¿Qué es lo que nunca puede faltar en un fondo de armario?

Aunque depende de la rutina de cada persona, son imprescindibles los básicos como las camisetas de algodón, los jerseys de punto, un jersey de cachemira, las camisas, una falda lápiz, un pantalón negro clásico, un vaquero, una chaqueta sastre, un zapato estileto... Este año es una buena temporada para adquirir básicos, porque están triunfando mucho a la hora de crear looks distintos. Tenemos el look minimal y lo que son los básicos de hombre en el armario de la mujer, que combinados con otras prendas dan un gran resultado a la hora de crear un look para ciudad, por ejemplo, para ir a trabajar.

¿El chándal es una prenda prohibida?

No, para nada. Depende de la circunstancia. El pantalón de traje con zapatillas, el estilo americano, ahora está triunfando un montón y en ese estilo se incluye mucho la zapatilla y la sudadera combinada con una chaqueta sastre. Se trata de jugar un poco con las prendas. Aún así, es cierto que el chándal en ciudad estaría prohibido por protocolo.

¿Qué es lo más raro que te han pedido?

Un hombre me pidió una falda escocesa. Cuando pregunté al cliente qué era lo que le gustaría ponerse me contestó que una falda escocesa. Por suerte, le quité la idea de la cabeza.

¿Quién crees que puede ser un referente de moda?

Isabel Presley, Paloma Lago... Coco Channel es un icono de moda que no morirá nunca. Hasta Belén Esteban, así como Lady Gaga o Victoria Beckham, son también un icono de moda, porque todo lo que se pongan se vende. Bershka, por ejemplo, tiene todo lo que se pone Belén Esteban, y es porque la gente lo ha querido. Es cuestión de populismo. De todos modos hay que diferenciar iconos de la moda como Coco Channel, que en mi opinión son mitos, de lo que son productos comerciales.