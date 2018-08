Reportajes

La fiesta de año nuevo, también en las redes sociales

Amaia Akordagoitia

04/01/2011

Las redes sociales se unen al festejo del nuevo año y los internautas se suman en Facebook a iniciativas como "Yo también doy los dos besos del año nuevo con la boca llena de uvas".

La Navidad también se ha puesto al día en lo que a redes sociales se refiere. Una vez más, los usuarios crean grupos, hacen reivindicaciones o simplemente muestran su apoyo o rechazo a las costumbres para empezar con buen pie el próximo año. El color de la ropa interior, conseguir comerse las doce uvas a tiempo o los excesos de la fiesta para comenzar el año son temas recurrentes en Internet.

En Facebook las propuestas son de todo tipo. De hecho, encontramos grupos como "Mi abuela tiene plan en Nochevieja y yo no" o "Yo en nochevieja me disfrazo",un grupo de Pamplona que invita a compartir en su muro imágenes de las caracterizaciones más ocurrentes para Nochevieja. También hay de los que recuerdan viejas costumbres como "Yo también llevo lencería roja el día de Nochevieja" o "Yo también quito las pepitas y pelo las 12 uvas de Nochevieja", algo típico en todos los hogares.

Algunos usuarios aprovechan para protestar, es el caso del grupo "Hasta los huevos de los que solo saludan en Nochevieja", o simplemente lo dejan claro: "Odio la Nochevieja". Aunque otros internautas solo tienen una cosa clara "Yo también sé que en Nochevieja me voy a desfasar". Unirte al grupo que más te identifica solo es cuestión de hacer clic en "Me gusta".

Aplicaciones

Facebook también ofrece a sus usuarios la oportunidad de customizar su página con motivos navideños o mandar a sus amigos "regalos de Navidad", una opción económica y original en estos tiempos de crisis.

Una de las opciones que ofrece la red social es enviar imágenes navideñas. El usuario puede enviar al muro de alguien un angelito, un cirio encendido, una corona, un bastón de caramelo, una bola de cristal navideña... Asimismo, puede crear sus propios regalos. Esta otra opción permite crear una aplicación de Facebook propia para imágenes creadas por el propio usuario, eso sí, esta vez el servicio no es gratuito.

El árbol de Navidad, una de las cosas más típicas de la ornamentación navideña, tenía que tener su aplicación en Facebook. Un arbolito de Navidad virtual para enviar a los amigos que no tengan uno instalado.



Cuidado con los ciberdelincuentes

Sin embargo, la Navidad también resulta una época golosa para los ciberdelincuentes, que aprovechan, por ejemplo, la conocida red de microblogging Twitter para propagar sus creaciones utilizando como gancho temas navideños.

Según ha informado PandaLabs, los hackers utilizan los temas más candentes del momento, los trending topics, para posicionar sus campañas de distribución de malware. Debido a las fechas en las que nos encontramos, los motivos navideños, como “Advent calendar”, “Hanukkah” o el popular personaje “Grinch”, son algunos de los cebos utilizados por los hackers para que el usuario se infecte.

Para evitar que nuestro ordenador se infecte, la empresa de seguridad recomienda no pinchar en links sospechosos provenientes de fuentes no seguras o que no se puedan contrastar. En el caso de haber hecho clic, el usuario debe fijarse en la página de destino y en caso de ser desconocida, cerrar el navegador. Si aún así, descargamos e instalamos algún archivo ejecutable, y el PC comienza a comportarse de manera extraña, probablemente estemos ante un ejemplar de malware y el usuario debe revisar su ordenador con un escáner online.