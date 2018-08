Curiosidades

Londres

'One Pound Fish', el temazo de un pescadero pakistaní

Redacción

16/01/2013

El pescadero pakistaní Mohammed Shahid Nazir, más conocido como "One Pound Fish Man", ha conseguido que su vídeo tenga más de nueve millones y medio visitas en YouTube.

Imagen del vídeo de la canción "One pound fish". Foto: YouTube

Imagen del vídeo de la canción "One pound fish". Foto: YouTube

Después del "Gangnam Style" de Psy, llega la nueva sensación de Internet, un vendedor de pescado pakistaní en Londres. Mohammed Shahid Nazir, más conocido como "One Pound Fish Man", ha conseguido que su vídeo tenga más de nueve millones y medio visitas en YouTube.

La pasada primavera, varias personas grabaron a Nazir en un mercado popular de Londres cuando cantaba para vender su pescado a una libra (alrededor de 1,25 euros). El vídeo original de "One Pound Fish" ha tenido tanto éxito en YouTube que el pescadero consiguió firmar un contrato con la compañía Warner Music.

De este modo, la canción "One pound fish" ya tiene videoclip donde el pescadero baila junto a jóvenes en minifalda y tiene más de 16 millones de visitas en YouTube. El tema ha hecho una gran entrada en las listas de éxitos de Gran Bretaña.

"Esta canción es un regalo de Dios, no puedo decir que me llevara muchas noches escribirla, la compuse sobre la marcha. El propietario del puesto de pescado me pidió que cantara para atraer a los clientes y canté, el primer día discretamente, pero al siguiente con más confianza", ha declarado Nazir.

Asimismo, el famoso pescadero ha desmentido que haya sido expulsado del Reino Unido por no tener sus papeles en regla, tal y como había publicado la prensa británica, y ha adelantado que presentará su tema en Francia y después realizará una pequeña gira por EE. UU.