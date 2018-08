Curiosidades

Michelle Obama, convertida en una experta bailarina

Redacción

28/02/2013

La primera dama de EE. UU. ha visitado el programa "Late Night With Jimmy Fallon", de la ABC. Acompañada por el comediante, Michelle ha hecho una parodia del vídeo "Evolution of Dance".

Michelle Omaba bailando el "Evolution of Mom Dancing". Foto: YouTube

Michelle Obama ha vuelto a conquistar a la audiencia. Después de que el pasado domingo Michelle Obama participara en la gala y dejara a los espectadores con la boca abierta al anunciar que Argo era la Mejor Película de los Óscar, ahora ha triunfado en Internet. En esta ocasión, la primera dama de EE. UU. ha demostrado ser una bailarina de primera.

Michelle Obama visitó el programa "Late Night With Jimmy Fallon", de la cadena ABC. Acompañada por el comediante Jimmy Fallon, la primera dama hizo una parodia del vídeo "Evolution of Dance". El resultado, titulado "Evolution of Mom Dancing", incluía pasos como el "de compras en el supermercado" o el popularizado por Uma Thurman y John Travolta en Pulp Fiction.

El baile de Michelle Obama y Jimmy Fallon ha superado los 45 millones de visitas en YouTube.