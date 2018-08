Curiosidades

En el diario 'Clarín'

Un vecino de Zarautz, protagonista involuntario en un diario argentino

D.P.

23/04/2013

Un vecino de Zarautz ha encontrado una foto suya ilustrando una noticia sobre los efectos afrodisiacos de la cerveza en el diario 'Clarín'.

Ponte en la siguiente situación: Un día entras en la web de un periódico extranjero y te encuentras con una fotografía tuya ilustrando una noticia. No una foto tuya, sino una foto de ti, mejor dicho. Y para más inri, en una noticia en la que probablemente no desearías ver tu cara.

Es lo que le ha sucedido a Mikel Astigarraga, un vecino de Zarautz (Gipuzkoa) que se ha convertido en protagonista involuntario en una noticia publicada en el diario Clarín, el de mayor tirada en Argentina.

La noticia, publicada en la edición digital del rotativo y titulada "Descubren que el sabor de la cerveza excita a los hombres", está ilustrada con una fotografía en la que se aprecia a este vecino de Zarautz bebiendo cerveza en un evento deportivo.

"Un argentino que vive en Zarautz me llamó para preguntarme si conocía el diario Clarín. Me dijo que entrara en Internet, porque me iba a encontrar con una sorpresa. Entré, y vi una noticia sobre cerveza, y un primer plano de mi cara", ha relatado, entrevistado en Euskadi Irratia.

Mikel ha detallado que la fotografía fue realizada en el año 2009, durante un partido de rugby en Escocia, aunque desconocía que existía. La imagen pertenece a la agencia internacional Associated Press, y está a la venta en su página web.

Desde la agencia vasca Argazki Press han explicado a Euskadi Irratia que esta práctica es totalmente legal, ya que se trata de una fotografía realizada en un espacio público y cuyo objetivo es informar. "Sería diferente si se utilizara para hacer publicidad", añaden.

Mikel ha decidido tomarse lo sucedido con humor: "Ahí fuera hay que ser formal". Nunca sabes cuándo te estará mirando el flash de las cámaras.