Un verano frío y lluvioso

'Verano, el mejor día del año en Euskadi'

29/05/2013

El verano de 2013 se prevé como el más frío y lluvioso de los últimos 200 años, por lo que muchos usuarios de las redes sociales han empezado a especular sobre la verdadera existencia de esa estación.

Meteorólogos franceses prevén que éste verano será el más frío y lluvioso de los últimos 200 años. Según los cálculos, durante los tres meses de verano (junio, julio y agosto) las temperaturas serán dos o tres grados menores de lo normal, aunque aseguran que también habrá "picos de calor puntuales".

Junto a estos datos, las redes sociales se han llenado de frases curiosas y llenas de humor para hacer frente a un posible 2013 sin esa apreciada estación llamada verano.

(Una de las muchas imágenes que se pueden encontrar por las redes sociales. Foto: Facebook.)

Frases de las redes sociales

"Dicen que llega el verano mas frio desde 1816, menos en Euskadi claro, que será el más caluroso".

"El verano en Euskadi es el mejor día del año".

"Lo positivo de este tiempo es que para lucir abrigo en verano en Euskadi, lo de la "operación bikini" como que no".

"¿El verano mas frio y húmedo en 200 años? Pues como un verano cualquiera en Euskadi".

"Hasta el 40 de mayo, versión Euskadi: no te quites el sayo, no te quites las katiuskas, no dejes el paraguas en casa y espera sentado al verano".

"Joder que puto frio. Este verano me voy a Finlandia a aprovechar el verano porque en Euskadi..."

"La vida es eso que pasa mientras esperas el verano en Euskadi".

"Euskadi, ese lugar donde el verano sólo es un rumor".

"Soy atea en política, en religión y ahora en meteorología... no creo en el verano de Euskadi".

"De los creadores de 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' llega 'hasta san Fermín con bufanda y calcetín'".