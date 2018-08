Una foto de Ibarretxe ilustra una noticia sobre Spock en EE. UU.

Que el lehendakari Juan José Ibarretxe guarda un parecido asombroso con el capitán Spock, el personaje emblema de la saga Star Trek interpretado por Leonard Nimoy, no es ninguna sorpresa para la ciudadanía vasca. No en vano, este parecido fue la 'comidilla' de programas de televisión e incontables bromas durante su mandato. Esta vez, sin embargo, el asunto ha traspasado fronteras e incluso ha cruzado el 'charco', ya que la conocida web estadounidense Quartz ha utilizado una foto del exmandatario vasco para ilustrar una noticia sobre este personaje de ficción.

La foto corresponde, en concreto, al acto que el PNV celebró durante los Carnavales de 2009, en los que el propio Ibarretxe y dirigentes jeltzales como Andoni Ortuzar e Izaskun Bilbao hacían el "saludo vulcano". Eso sí, debidamente caracterizados como el capitán Spock, orejas puntiagudas y cejas afiladas incluidas.

De todos modos, por si alguien lo pensaba, el uso de esta imagen no ha sido un error de la web, ya que en el mismo pie de foto aclara lo siguiente: "El primer ministro vasco Ibarretxe es aplaudido por seguidores vestidos de Spock en Bilbao".

Por si a alguien le interesa, la noticia de la web alude a un nuevo emoticono que llegará próximamente a los teléfonos de Apple, el anteriormente citado 'saludo vulcano' del capitán Spock.

An emoji for Spock’s “Live Long and Prosper” sign is coming to Apple devices http://t.co/WJwhu16Dm2 pic.twitter.com/qqtw0X1k2e