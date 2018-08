Curiosidades

Ni hombre, ni mujer

Reconocen legalmente a la primera persona con género sexual neutro

Redacción

16/03/2010

Norrie May-Welby, británico emigrado a Australia, no se siente ni hombre ni mujer y ha conseguido que las autoridades australianas le reconozcan como neutro.

Norrie May-Welby, de 48 años, nació varón en Escocia y a los siete años emigró a Australia. En 1990 se sometió a una operación de cambio de sexo, aunque tampoco se aceptaba como mujer.

Las autoridades australianas le han entregado un documento, una especie de partida de nacimiento, en el que le reconocen como individuo "neutro", puesto que no pueden establecer si el cuerpo de Norrie es masculino o femenino.

"El concepto de hombre o mujer no me encaja. La solución más simple es no tener ninguna identificación sexual", dice May-Welby.