Curiosidades

Ex ministro británico

Blair cobrará 220.000 euros por hablar sobre cómo ganar dinero

21/03/2010

Dará dos conferencias el próximo mes de abril en Singapur y en Kuala Lumpur, y cada asistente pagará 5.500 euros por una invitación.

Tony Blair, ex ministro británico, podrá cobrar hasta 220.000 euros por participar en dos conferencias el próximo mes de abril, una en Singapur y otra en Kuala Lumpur. Tony Blair explicará como tener éxito en la vida y ganar mucho dinero.

Cada asistente tendrá que pagar 5.500 euro para asistir a estas jornadas y poder fotografiarse junto al ex primer ministro.

Blair participará en estas conferencias junto al autor de un libro titulado "cómo embolsarte más dinero: convierte en pasta lo que sabes" y al financiero que hablara de "cómo ganar 45.000 dólares en solo cuatro minutos".

Tony Blair "es una de esas personas que sabe cómo ganar dinero" comenta el periódico británico The Independent on Sunday, que calcula que desde que Blair dejó el número 10 de

Downing Street, lleva ganados al rededor de 22 millones de euros, incluido un contrato de más de 5 millones por el libro autobiográfico en el que trabaja, titulado "My Journey" (Mi Viaje).