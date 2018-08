Curiosidades

Humor

Las 'frases de marrones' arrasan en Twitter

I.G.

Redacción

22/03/2010

Momentos comprometidos y situaciones delicadas vividas por casi todos están haciendo las delicias de los usuarios de Twitter. De hecho, se han convertido en el segundo 'hashtag' más buscado.

Las ''frases de marrones'' se han convertido en todo un fenómeno en Twitter. De hecho, #frasesdemarrones es el segundo ''hashtag'' (etiqueta) más buscado en castellano, según el ranking elaborado por un usuario de esta red social.

Los usuarios de Twitter se han volcado en aportar nuevas ''frases de marrones'', que reflejan situaciones cotidianas, incómodas, sufridas por casi todo el mundo.

Así, aparecen propuestas de ''marrones'' clásicos como las siguientes: ''¿Qué como es? Muy simpatico'', ''¡Pero si no te queda mal. Además, ya sabes que el pelo crece muy rápido!'', ''Disculpa, ¿nos conocemos?'', ''No es por ti, es por mí'', ''Es usted el titular de la línea'', ''Ah, pero el examen ¿era hoy?'' o ''Qué niño más guapo... ¿Cómo te llamas, bonito? Susana, me llamo Susana''.

Otros hacen referencia a ''frases de marrones'' protagonizados por políticos (''Son solo unos hilillos de plastilina'' o ''no es crisis, es desaceleración'', a las redes sociales (''te pasas todo el día en el Twitter ese) o a clásicos del cine (''Cariño, he encogido a los niños'').

Si quieres pasar un buen rato, dejar tu frase, o ver todas esas ''frases de marrones'' actualizadas, a la derecha de esta información las encontrarás en nuestro módulo de búsqueda de Twitter.