ETA con acento latino

30/04/2010

Al igual que hizo McGyver hace años, la teleserie Chuck muestra en su último capítulo al protagonista luchando contra un miembro de ETA que tiene acento latino y otros que visten txapela.

No es la primera vez que una serie de televisión incluye en su trama a ETA, hace 20 años McGyver luchó contra miembros de ETA que pretendían hacerse con una bomba atómica. Ahora, la serie Chuck emitida en EE. UU. por la cadena NBC ha ofrecido en su último capítulo, titulado "Chuck vs. Honeymooners", su particular visión sobre ETA.

Así, en el episodio el protagonista Chuck Bartowski y su compañera de trabajo Sarah viajan en un tren por Francia. Los agentes de la CIA identifican en el vagón un sospechoso, que según apuntan podría ser miembro de ETA. Lo curioso es que Juan Diego Arnaldo, el nombre del personaje, tiene un "perfecto" acento sudamericano.

Sin embargo, no es el único momento en el que el capítulo hace referencia a los miembros de ETA. Y es que los protagonistas localizan el escondite del fugitivo y entran por la fuerza en un restaurante en el que además de Juan Diego Arnaldo, también aparecen dos miembros de ETA más, ataviados de una txapela "metida hasta las cejas".