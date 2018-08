Curiosidades

¿Y ahora qué?

'Lost' deja un amplio legado en Internet

Redacción

25/05/2010

La fiebre de Perdidos no ha acabado y la Red se ha plagado de opiniones y preguntas sobre el final de la exitosa serie televisiva. Si no conoces el final de Lost , no sigas leyendo.

Noticias (2) ¿Qué opinan los fans del final de Lost?

¿Qué opinan los fans del final de Lost? Ya está aquí el final de 'Lost' El final de Lost, una de las series de televisión más vistas, ha puesto al rojo vivo Internet. No sólo las redes sociales, sino también algunos medios internacionales han optado por ofrecer a sus usuarios la oportunidad de expresar su opinión acerca del desenlace que no ha convencido a todos los fans. En Facebook las "Señoras que no entienden el final de Lost" cada vez son más. Twitter, por su parte, tuvo dos hastags principales ayer "lost" y "lostfinales". 13,5 millones de espectadores siguieron la emisión de "The End" el último capítulo, un final que ha originado todo tipo de reacciones. Emocionados y decepcionados debaten ahora sobre las mejores escenas, frases y todo tipo de teorías acerca de cada una de las nuevas incógnitas planteadas una vez más por los creadores de la serie. Polémica Facebook acoge desde ayer páginas con títulos como "Yo tampoco entendí el final de Perdidos", "Eres más malo que el final de Perdidos" o "Yo también prefiero en final de Los Serrano al de Perdidos", entre otros. Aunque también hay a quien el desenalce le ha gustado: "Yo también he llorado con el final de Lost". El último episodio recuperó personajes y ofreció muchos momentos emotivos. Escoger el más lacrimógeno ha sido una de los debates entre los fans: el reencuentro de Sawyer y Juliet, el de Shannon y Sayid, el nacimiento de Aarón... Debates Aún así, las grandes frases de Lost son el mayor legado de esta serie, algunas de ellas ya habituales en las seis temporadas y otras que destacaron en el último capítulo. El The Washington Post ha propuesto una encuesta a sus lectores para que escojan la cita más memorable. Entre ellas se citan: "No creo en muchas cosas, pero sí creo en la cinta aislante", "Es peor que Yoda", "Es el destino" o "Lo que sucedió, sucedió". Aunque el final no ha convencido a todo el mundo, existe un nexo de unión entre el comienzo y el final de Lost. Al plano final se refirió precisamente el actor Matthew Fox en la gala final de la serie: "Supe cuál sería desde el principio, que sus ojos se cerrarían y que moriría, y esperaba que en eso hubiera alguna redención". Redenciones o no, el debate en la Red continúa y todavía no hay un acuerdo entre los fans para saber cuándo murieron los "perdidos". Internet es un nido de teorías de todo tipo, en manos de cada seguidor está elegir cuál tiene más sentido. Es lo que tienen los finales abiertos.



Comentarios