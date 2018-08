Curiosidades

'Pen Pineapple Apple Pen', el último (y más absurdo) hit de Youtube

03/10/2016

Con más de 40 millones de reproducciones en un mes, esta canción del japonés Kito Taro amenaza con no salir de tu cabeza y aparecer hasta en la sopa durante las próximas semanas.

"Pen Pineapple Apple Pen" es el último hit viral popularizado en las redes sociales que ha sido bautizado ua como la nueva "Gangnam Style", con más de 40 millones de reproducciones en Youtube en un mes.

Creada por el japonés Piko Taro, el éxito de la canción no se debe solo a su ritmo pegadizo, sino sobre todo a su letra, tan absurda como incomprensiblemente cautivadora.

Estas son, de hecho, las tres únicas frases de toda la canción:

"I have a pen. I have an apple. Apple-pen!

I have a pen. I have [a] pineapple. Pineapple-pen!

Apple-pen. Pineapple-pen. Pen-Pineapple-Apple-Pen"

Lo que traducido al castellano sería:

"Tengo un bolígrafo; tengo una manzana; ¡un boli-manzana!

Tengo un bolígrafo; tengo una piña; ¡un boli-piña!

Boli-manzana; boli-piña; boli-piña-manzana-boli"

¿Disparate o genialidad?

El vídeo es ya un fenómeno social en las redes sociales, con versiones y parodias de distintos youtubers, y no dudéis de que durante las próximas semanas (sino meses) os lo encontraréis hasta en la sopa.

Este es el vídeo en cuestión: