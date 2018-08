Curiosidades

Reto viral

Los 10 mejores vídeos del ‘Mannequin Challenge’

21/11/2016

El nuevo fenómeno viral consiste en grabar una escena en la que todos los protagonistas permanecen inmóviles, como si fueran maniquíes.

Tras el Ice Bucket Challenge o el Bottle Flip Challenge, las redes sociales se han hecho eco de una nueva moda. Se trata del Mannequin Challenge, o desafío del maniquí, que se ha convertido en el nuevo fenómeno viral que está arrasando en todo el mundo.

El reto consiste en grabar una escena en la que todos los protagonistas permanecen inmóviles, como si fueran maniquíes. Los protagonistas, que deben permanecer congelados mientras se graba el vídeo, tienen que demostrar su ingenio a la hora de crear las escenas más divertidas o disparatadas.

Además, muchos de los que no se han podido resistir a crear su propio vídeo de este desafío han utilizado la misma canción: Black Beatles ft. Gucci Mane del dúo de hip hop Rae Sremmund, por lo que parece que se ha convertido en el tema oficial del reto.

Famosos, políticos y deportistas también se han sumado a este reto viral. Estos son los diez mejores vídeos del Mannequin Challenge:

1.- El equipo de Dida Gaztea

Julen Telleria, Edurne Garmendia, Jon Gotzon Aldaparena, Antton Telleria y Ainhoa Vitoria crean esta divertida y original escena:



2.- Los locutores de Gaztea Box

Sin salir del estudio de radio, Ainhoa Etxebarria, Ibon Fernandez, Joseina Etxeberria o Maider Gorostegi nos sorprenden con este vídeo:

3.- Zach King



Este joven estadounidense es conocido por sus vídeos en Vine, donde cuenta con cuatro millones de seguidores:

4.- En el supermercado



En este supermercado de los Estados Unidos tanto los trabajadores como los compradores crean esta increíble escena:

5.- El personal del Hotel Gran Bilbao

Los trabajadores del Hotel Gran Bilbao nos sorprenden con este espectacular vídeo:

6.- La selección de Portugal de fútbol

El vestuario de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, también se suma al reto:

7.- El Mannequin Challenge subacuático



Este equipo de Water Polo sorprende con una escena grabada bajo el agua:

8.- En el restaurante



Entrar en un restaurante y descubrir que el tiempo se ha detenido:

9.- Hillary Clinton



Muchos políticos también se han sumado a la moda del Mannequin Challenge, como es el caso de la demócrata Hillary Clinton:

10.- Las mascotas



¿Quién dijo que los perros no tienen paciencia? No hay más que ver este vídeo para comprobar que su paciencia no tiene límite:

