Belén Esteban y su marido Fran Álvarez, de paseo en Iruña

06/08/2010

La colaboradora televisiva y su marido se dejaron ver ayer por las calles del Casco Viejo de la capital navarra.

La colaboradora televisiva, la madre de todas las madres, la esposa de "su Fran" y la ex de un torero más conocida de la pequeña pantalla, Belén Esteban, abandonó ayer su reino en San Blas y se dejó ver por Iruña. Los periódicos Noticias de Navarra y Diario de Navarra cuenta hoy que Belén Esteban y su marido Fran Álvarez fueron vistos ayer en la capital navarra.

Acompañada de su marido, Belén Esteban paseó por algunas de las calles del Casco Viejo. Claro está que todo aquel que vio la melena rubia de la colaboradora de Telecinco no pudo resistirse a sacarse una foto. Algunos hasta se atrevieron a hablar con ella.

"La Esteban pierde al natural", pero se expresa tal y como lo hace en la televisión, eso comentaron, según apuntan los diarios, los que ayer bajaron a la calle y se cruzaron con la princesa del pueblo.

No sabemos si la "escapada" de la pareja fue a raíz de la bronca que tuvo Esteban con la presentadora de "Sálvame". Tal vez necesitaba cambiar de aires... Y es que la ex de Jesulín y madre de Andreita (aquella que no se quería comer el pollo) no quiso acatar una orden de la dirección del programa en el que trabaja y se enfrentó a Paz Padilla para luego abandonar el plató.