Curiosidades

Después de las críticas

Sara Carbonero: 'Mi vida es muy super-aburrida'

Redacción

19/10/2010

La periodista deportiva ha declarado que sus palabras sobre Cristiano Ronaldo se han "sacado de madre". Mientras tanto, Carbonero dice que intenta no leer lo que dicen de ella y seguir trabajando.

La polémica surgida después de las declaraciones de Sara Carbonero sobre Cristiano Ronaldo continúa. La mayoría de los diarios sacaban ayer una noticia acerca de las palabras de la conocidísima pareja de Iker Casillas, que no ha tardado en explicar en una entrevista al diario Qué que de eso trata su trabajo: "Como periodista deportivo que soy tengo que hablar y tengo que opinar. Pero todo se ha sacado de madre".



Todo lo que hace y dice Sara Carbonero se vuelve prácticamente asunto de Estado. Sin embargo, a ella parece que no le afecta en su "muy super-aburrida" vida. Así ha denominado su rutina la periodista de Telecinco. "Todo es mucho más normal y tranquilo de lo que parece. Estoy todo el día en la tele y todo lo demás es totalmente normal", explica la joven. Asimismo, la joven cuenta que intenta no leer lo que dicen de ella, "aunque estoy diez horas en una redacción rodeada de siete teles, así que al final siempre me entero".

Carbonero ha declarado que no sabe por qué sus palabras tienen siempre tanta repercusión. Sin embargo, ha dicho que no se siente agobiada porque se haya puesto de moda ser como ella: "Que a la gente le guste lo que tú llevas, no es imitar, que te sigan nunca es malo. Pero creo que son modas como yo también lo he hecho cuando tenía 15 y pasará, no me obsesiona".

Así que Carbonero sigue su camino entre los anuncios en televisión, las revistas del corazón y la información deportiva, aunque dentro de diez años espera verse "mucho más tranquila": "Seguir haciendo mi trabajo, no sé si en la tele o en la radio, que también me gusta mucho. Pero en un medio de comunicación, seguro".