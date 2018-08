Curiosidades

Lady Gaga actúa semidesnuda y 'con cuatro pelos' en Nueva York

20/10/2010

La cantante fue la peor vestida en los Premios MTV, donde apareció con un vestido elaborado con carne de res. Esta vez ha ido más lejos.

La cantante estadounidense Lady Gaga ha dado un paso más a la hora de llevar al límite sus apariciones públicas. Ni corta ni perezosa, el pasado miércoles apareció con un vestido hecho con pelos en un conocido local de Nueva York, donde interpretó tres de sus temas.



No es la primera vez que la autora de ''Bad Romance'' y ''Alejandro'' aparece en público con atuendos que no dejan indiferente a nadie. Hace apenas dos semanas, en los Premios MTV Video Music Awards, subió al escenario con un vestido elaborado con carne de res, que no gustó demasiado a los asistentes a la gala.



De hecho, dicho vestido sirvió para que la cantante fuera la peor vestida del acto según una encuesta, donde obtuvo el 55% de los votos. Lindsay Lohan, con un 17%; Katy Perry, con un 14%; y Rihanna, con un 12 %, consiguieron el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Con Armani



Mucho tendrá que cambiar la estética de Ldy Gaga ya que, al parecer, la artista vestirá trajes de Armani en su próxima gira.