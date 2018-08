Curiosidades

El marido de Belén Esteban reconoce que le ha sido infiel

20/10/2010

Fran ha admitido, en un comunicado, que ha mantenido una relación íntima con Arantxa Contreras cuando estaba separado de su mujer, aunque después volvieron. (Contiene comunicado íntegro)

Mediante un comunicado de siete puntos, Fran Álvarez, todavía marido de Belén Esteban, ha querido dar su versión sobre su supuesta relación con Arantxa Contreras, quien contó el pasado viernes en un programa de Antena 3 que había mantenido una relación con él.



El camarero quiere dar por zanjado el tema, y dice que se mantendrá "en silencio" a partir de ahora, y pide "respeto y comprensión".



Comunicado íntegro:



1.- Que me siento profundamente defraudado, decepcionado y dolido por lo que considero es una traición de quien yo consideraba una amiga.



2.- Que es cierto que he mantenido una relación afectiva e intima con Arancha Contreras, si bien la historia no se ha contado conforme a la verdad y se ha tendido a exagerar de manera malintencionada, alejándose así de la realidad que yo he vivido.



3.- Esta relación se produce en un momento en que mi mujer y yo habíamos dado por terminado nuestro matrimonio. Nunca he sido infiel a mi mujer.



4.- Que la relación con Arancha finalizó para convertirse en una amistad en el momento en que la mujer de la que estoy enamorado y yo nos damos una nueva oportunidad. Arancha es conocedora de los sentimientos y el profundo amor que me une a mi mujer.



5.- Que existen mensajes recibidos a Arancha Contreras que pueden llevar a una interpretación equívoca. Fueron fruto de una difícil situación emocional y un intento en mi dolor de huir hacia delante.



6.- Que si mi comportamiento durante este periodo y en el sucesivo supuso un daño para Arancha, le pido disculpas, dado que en todo momento la persona que ha ocupado mi corazón y mis pensamientos es únicamente mi mujer.



7,- Que respeto y he respetado en todo momento a mi mujer y en todo el tiempo que llevamos juntos, he estado a su lado con ella, y SOLO con ella. Y que lamento profundamente el daño público y personal que haya podido causar a todas las partes.

Con el presente documento aclaratorio, quiero dar por zanjada una situación dolorosa para mí y para mi familia, por lo que pido respeto y comprensión ante el silencio que a partir de este momento, pretendo mantener con respecto a este tema.