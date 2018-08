Curiosidades

Mediante un burofax

Llongueras, despedido de su empresa por su propia hija

A.I.

Redacción

20/10/2010

Entre su ex mujer y sus dos hijos mayores suman más del cincuenta por ciento del accionariado, y pueden tomar cualquier decisión sin necesidad del consentimiento del peluquero.

El conocido peluquero Lluís Llongueras ha sido despedido de su propia empresa, vía burofax, por parte de una de sus hijas, según han confirmado fuentes cercanas al rey catalán del secador.



Las mismas fuentes no han podido especificar los motivos de la decisión, aunque todo indica que la razón es más que sospechosa: Al parecer, sus tareas en la empresa no son "satisfactorias". El burofax indica que las labores realizadas por Llongueras "no son a satisfacción de la empresa, ni ostenta ningún poder notarial para ejercerlas". Además, "su actitud es sancionable con el despido que se le insta".



Las acciones de la sociedad PEYMA, empresa de Llongueras, se pusieron&' || 'nbsp; a nombre de varios familiares, y parece ser que entre su ex mujer y sus dos hijos mayores suman más del cincuenta por ciento del accionariado, y pueden tomar cualquier decisión sin necesidad del consentimiento del peluquero, fundador de 120 peluquerías repartidas por todo el mundo, donde se peinan cada año 800.000 personas.