'¿Por qué?'

Una canción con las quejas de Mourinho triunfa en Internet

Redacción

09/05/2011

Un profesor y músico valenciano ha compuesto una canción con las quejas del entrenador del Real Madrid tras el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el BarÇa.

Un profesor y músico valenciano está logrando un gran éxito en Internet con una canción compuesta a partir de las quejas del entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, tras el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona (0-2) y donde el luso repetía continuamente "por qué".

La canción, "Llourinho e os incomprendidos", utiliza como base las palabras del entrenador luso en rueda de prensa acompañadas de un ritmo bossanova, con "un poco de percusión" y una guitarra clásica. "Vi la rueda de prensa y más que lo que dijo me resultó curioso cómo lo dijo", ha señalado el autor, quien ha comentado que "parecía como si Mourinho estuviera cantando". "Me pareció que era muy musical lo que decía", ha agregado.

Tras la rueda de prensa el autor de la canción, que toca en un grupo musical y que tiene un pequeño estudio en casa, cogió la guitarra acústica y buscó unas notas. "Como él es portugués pensé en un ritmo de bossanova y encajó todo muy bien y muy rápido", ha indicado el músico, quien ha explicado que a las palabras de Mourinho por encima sólo tuvo que añadir ese ritmo. "Muy sencillito; hecho en cinco minutos", ha explicado.

El músico no sabe si esta composición ha llegado a oídos de Mourinho, aunque afirma que "no ha habido ninguna contestación oficial". No obstante, comenta que con la canción "no hay ninguna intención ni de molestar ni de ofender a nadie".