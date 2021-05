El "Cali-Mocho" desembarca en Estados Unidos de la mano de un conocido rapero

El conocido rapero y actor Earl Stevens, también conocido como E-40, ha empezado a comercializar kalimotxo en Estados Unidos, como parte de su marca de vinos. Eso sí, denominándolo "Cali-Mocho"... ¡y a 16 euros la botella!

El rapero cuenta en sus redes sociales que el kalimotxo es "el cóctel más popular en España, con una mezcla perfecta de vino y cola", lo que ha provocado reacciones ocurrentes por parte de numerosos usuarios, sorprendidos al ver esta bebida convertida en cócktel elegante.

Have you ever had red wine mixed with cola

If you haven’t say less I got what you need Earl Stevens selections

Cali-Mocho Spains most popular cocktail a delicious blend of red wine and cola ¿ #calimocho #kalimotxo

@bevmo_co @totalwine request at your local store! pic.twitter.com/2P4XPM8HZk