Un grupo británico crea 'la canción más relajante del mundo'

10/02/2012

Un trío de Manchester, con ayuda de terapeutas especializados en música, dice haber creado "la canción más relajante del mundo". Tanto es así que los científicos recomiendan que el tema en cuestión, "Weightless", no se escuche mientras se está al volante.

Según informa el Daily Telegraph, el trío Marconi Union, original de Manchester, se puso manos a la obra a trabajar con terapeutas especializados en música para crear una canción que ralentizara la respiración y redujera la actividad cerebral.

"Weightless", la canción resultante, fue probada en un estudio con 40 mujeres, demostrando ser más relajante que temas de artistas como Enya, Mozart o Coldplay. Un 65% de las participantes declaró que la canción rebajaba sus niveles de ansiedad.

Además, señala que la duración de la canción (8 minutos) es importante, pues se necesitan al menos "cinco minutos" para empezar a relajarse por completo, un proceso que denomina "incorporación".

Suaves zumbidos y murmullos

"El espacio entre notas ha sido elegido para crear un sentimiento de euforia y confort y no se repite una melodía, lo que permite a tu cerebro desconectar completamente. Hay repiqueteos aleatorios, que ayuda a inducir una sensación de relajación mayor. El elemento final es los suaves zumbidos y murmullos, como cantos budistas", concluye uno de los creadores.

'Weightless' se sitúa, tras el estudio, la primera en una lista de diez canciones consideradas como las más relajantes: Airstream ("Electra"); DJ Shah ("Mellomaniac Chill Out Mix"); Enya ('Watermark'); Coldplay ("Strawberry Swing"); Barcelona ("Please Don't Go"); All Saints ("Pure Shores"); Adele ("Someone Like You"); Mozart ("Canzonetta Sull'aria"); y Cafe Del Mar ("We Can Fly").