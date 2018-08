Curiosidades

'Juego de Tronos' conquista Springfield

Redacción

06/03/2012

"Los Simpson" han homenajeado a la exitosa serie de HBO en su secuencia de créditos inicial.

El invierno llega a Springfield. El último capítulo de "Los Simpson", emitido en EE. UU. este domingo por la noche, ha homenajeado a la exitosa serie "Juego de Tronos", basada en la saga "Canción de hielo y fuego" del escritor George R. R. Martin.

El episodio, el 15º de la 23ª temporada, titulado "Exit Through the Kwik-E-Mart" (que asimismo es un homenaje al documental "Exit through the gift shop" de Banksy), modifica su secuencia inicial para asemejarla al de la serie del canal de pago HBO, cuya segunda temporada se estrena el 1 de abril en EE. UU.

Al igual que en la serie de HBO, en la intro de "Los Simpson" los edificios 'brotan' del suelo gracias a unos engranajes, solo que en Springfield, en lugar de en Poniente. Y el Muro, como no podía ser de otra manera, se convierte en un gran sofá.

La serie "Juego de tronos" no ha parado de cosechar éxitos desde el estreno de su primera temporada el pasado año. Hasta la fecha cuenta con un Globo de Oro al mejor actor de reparto para Peter Dinklage (Tyrion Lannister), dos Premios Emmy, tres Scream Awards, un prestigioso TCA Award y el galardón a la Mejor Serie de Género Fantástico en la XII edición del Festival de Cine Fantástico.

Intro de "Los Simpson" sobre "Juego de Tronos":

Intro original de "Juego de Tronos":