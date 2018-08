Curiosidades

Zona 'libre de abrazos'

Una escuela de EE. UU. prohíbe a los alumnos abrazarse

Redacción

25/03/2012

La Escuela Matawan-Aberdeen de Nueva Jersey ha vetado los "contactos físicos inadecuados" entre los menores. El castigo por infringir la norma será una amonestación pero nunca la expulsión.

La dirección de la Escuela Matawan-Aberdeen en el estado de Nueva Jersey (EE. UU.) ha prohibido a los alumnos abrazarse al detectar entre ellos "contactos físicos inadecuados". David Healy, responsable del distrito escolar de Matawan-Aberdeen, ha asegurado que es su obligación "enseñar a los niños a interactuar de una manera apropiada".



No obstante, la regla no recoge qué entiende por "acciones inadecuadas" ya que no aclara cómo debe comportarse un estudiante, por ejemplo, cuando desee felicitar a un amigo con motivo de su cumpleaños.



La nueva norma no cuenta con el apoyo de los alumnos, de entre 11 y 14 años, que han protestado enérgicamente pero sí de los responsable de Educación. Así, el castigo por infringir la nueva norma será una amonestación pero, en ningún caso, la expulsión del alumno.



"La prohibición hace que nuestra escuela quede mal a los ojos de los demás y les hace pensar que hacemos algo más que abrazarnos, pero no es así", ha denunciado uno de los alumnos de la citada escuela.