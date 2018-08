Curiosidades

Despedidos por clickar 'me gusta' en Facebook

12/05/2012

Seis estadounidenses fueron despedidos por clickar un "me gusta" en el perfil de Facebook del rival político de su jefe en las elecciones del 2009.

Los empleados despedidos clickaron 'me gusta' en el perfil del rival político de su jefe. EITB.

Seis trabajadores de Estados Unidos fueron despedidos por clicar un “me gusta” en el perfil de Facebook del rival político de su jefe. El juez que ha examinado este caso ha dictaminado que expresar las preferencias personales en las redes sociales no es un derecho constitucionalmente protegido.



El jefe de los desafortunados empleados era el sheriff BJ Roberts, de Hampton, Virginia, quien argumentó que sus subordinados habían "roto la armonía y la eficiencia laboral de la oficina". Los subalternos lo demandaron alegando que sus derechos constitucionales habían sido violados.



Sin embargo, el juez Raymond A. Jackson de la Corte Federal de Distrito dijo que hacer click en el botón "Me gusta" de la red social no equivale a un discurso expresivo y no tiene nada que ver con la libertad de expresión.



Ley confusa

"Simplemente un 'me gusta' en Facebook no es suficiente", escribió el juez. "No es el tipo de declaración sustantiva que garantiza la protección constitucional para que la Corte asuma que los demandantes hicieron alguna declaración específica sin pruebas de tales afirmaciones es incorrecto".



La ley sigue siendo confusa en lo que concierne a la comunicación en las redes sociales, así que uno debe tener cuidado al hacer clic.