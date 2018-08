Curiosidades

¿Superhéroe perpetuo?

Se pinta de verde para ser Hulk pero no consigue volver a ser 'normal'

eitb.com

Redacción

30/05/2012

Decidió 'vestirse' como el 'Increible Hulk' para correr una maratón pero al ducharse no consiguió quitarse la pintura. Dice que demandará al fabricante.

Paulo Henrique dos Santos, de 35 años, que iba a correr una carrera de atletismo en Rio de Janeiro,decidió vestirse como el 'Increíble Hulk' y exhibir sus fuerzas. Para ello, no se le ocurrió otra cosa que pintarse de verde de arriba a abajo; la idea, al parecer, no fue la mejor.



Durante la competición, en la favela conocida como Complejo Alemán, el traje fue un éxito, pero al momento de deshacerse de su disfraz, Paulo se encontró con una sorpresa: no podía volver a la 'forma humana'.

Incluso después de pasar varias horas en la ducha tratando de quitarse el maquillaje que utilizó para crear el personaje, sigue completamente verde: 'Me pasé horas en el baño tratando de sacar este maquillaje y nada. Tuve que pedirle ayuda a mi novia, pero la tinta no ha disminuido. El producto se impregna en el cuerpo, y no sale aunque la frote con jabón', ha explicado.

Paulo utilizó dos frascos de un producto comprado en un almacén del Mercado de Madureira. Ahora, asegura que va a demandar al fabricante y a la tienda donde lo adquirió.



Tardó cerca de una hora para aplicarse el maquillaje, y quizá le cueste toda una vida desprenderse de él.