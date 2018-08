Curiosidades

En Taiwán

Le conceden el divorcio por el mal olor corporal de su esposo

Redacción

01/08/2012

Sólo se lavaba dos veces por semana y cuando sus familiares se quejaban del mal olor les decía que utilizasen perfume.

Una taiwanesa ha pedido el divorcio por el mal olor corporal de su esposo y el Tribunal de Distrito de la ciudad norteña de Hsinchu se lo ha concedido.

En el fallo los hijos del matrimonio confirmaron que a su padre no sólo le olían mucho los pies sino que no se lavaba con frecuencia y que no contribuía en nada al mantenimiento de la familia.

El esposo, de 47 años y apellidado Zhang, sólo se lavaba unas dos veces por semana, incluso en los calurosos meses de verano, y cuando sus familiares se quejaban del mal olor, les decía que utilizasen perfume, señalaron sus hijos ante el Tribunal.

El Tribunal considera que vivir con una persona con mal olor y malos hábitos de limpieza, que no quiere enmendarse a pesar de las repetidas amonestaciones, supone una situación intolerable que justifica el divorcio.