Curiosidades

EN BRASIL

Una anciana irrumpe armada en un banco para exigir 25 dólares

02/08/2012

La mujer de 73 años ha sido detenida y posteriormente puesta en libertad después de pagar una fianza.

Una profesora jubiladael miércoles en una agencia bancaria en la ciudad brasileña de Sao José de Río Preto, para exigir los 50 reales (unos 25 dólares) que no recibió en un reintegro realizado el día anterior.Janet Benfatti, entróen una agencia del Banco Itaú buscando a la cajera que la atendió un día antes. Como la empleada no trabajaba, decidió entonces amenazar con el arma al gerente de la entidad."Sólo noté que el dinero faltaba cuando llegué a casa, en la tarde, y hoy como me dijeron que la cajera no trabajaba le mostré el arma al gerente y le dije que" de un reintegro inicial de 500 reales (unos 250 dólares), relató la anciana.

El gerente pagó la cantidad exigida por la anciana y alertó a la Policía, que minutos después localizó a la mujer por la placa del automóvil que conducía.

La anciana, fue detenida y liberada horas después tras pagar una fianza de 630 reales (unos 315 dólares), cantidad superior en más de 13 veces a la que ella reclamaba durante la acción armada.