Eurodiputado húngaro de extrema derecha descubre su origen judío

Redacción

18/08/2012

Durante años criticó a los judíos y a Israel, pero ahora, se enfrenta a una nueva realidad.

Según un rabino húngaro Csanád Szegedi, ex miembro del partido húngaro de extrema derecha atraviesa un "camino de aprendizaje", y ha anunciado recientemente que visitará los campos de exterminio de Auschwitz, donde estuvo deportada su abuela a finales de la Segunda Guerra Mundial.



En los últimos años, Szegedi, como eurodiputado y una de las figuras destacadas del Jobbik, sostuvo de forma reiterada en sus discursos y entrevistas que Israel y los judíos "compran Hungría" y que "los artistas judíos difaman los símbolos nacionales del país".



Ofreció dinero para esconder la verdad



En julio un blog sacó a la luz una grabación de 2010 en la que Szegedi prometió fondos y un empleo de la Unión Europea (UE) a un tal Zoltán Ambrus, que supuestamente le había hecho chantaje con la amenaza de publicar los datos que demostrarían sus orígenes judíos.



A pesar de que Szegedi aseguró que la cinta fue manipulada, los dirigentes del partido, como Elöd Novák, que según la prensa local tienen una relación conflictiva con el eurodiputado, le instaron a dimitir, pues aunque afirmaron que "pese a sus orígenes le hemos considerado como un amigo", opinan que es difícil de creer que el político desconociera sus orígenes.