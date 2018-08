noticias

Pacificación

Beltrán de Heredia admite un 'trabajo discreto' para el fin de ETA

Redacción

11/02/2013

La consejera vasca de Seguridad ha asegurado que no comparte la negativa del Gobierno español a dialogar con ETA hasta que no entregue las armas porque "no se puede eludir la realidad".

La nueva consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Foto: EFE La nueva consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Foto: EFE

