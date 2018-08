noticias

Entrevista en ETB

PP: "El PSE debe tener iniciativa, sino parece que manda el PNV"

Redacción

15/01/2010

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalidad de las reuniones con Batasuna, Antonio Basagoiti ha subrayado que "hay cosas que son legales, pero no se deben hacer".

Noticias (1) Todos los partidos rechazan la reforma de la ley electoral

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que el PSE-EE "debe tener claro que debe tener iniciativa, gobernar y solucionar cosas" porque, en caso contrario, los ciudadanos "seguirán pensando equivocadamente que manda el PNV".



Basagoiti ha destacado, en una entrevista en ETB, que el "nuevo contrato social" entre vascos anunciado ayer por el lehendakari, Patxi López, "suena bien porque plantea propuestas y busca resolver los problemas", y ha apuntado que hasta ahora, "en ocasiones, ha parecido que el PNV tenía la iniciativa política".



"Lo que yo tengo en la cabeza -ha dicho- es compatible con lo que ayer planteó Patxi López", con quien el PP mantiene un acuerdo para sustentar el Gobierno vasco.

Posible cambio de la Ley Electoral



También se ha referido al posicionamiento del PP a favor de reformar la ley electoral vasca para que suba de 3 a 5 el porcentaje necesario para conseguir un escaño en el Cámara vasca y, ante la reacción contraria de los partidos minoritarios, ha asegurado que "no se trata de una prioridad y únicamente se llevará a cabo con un consenso más amplio que con el PSE-EE".



Este tema, según ha asegurado, "no se ha puesto encima de la mesa en ninguna reunión y no se mide en réditos electorales. La ley actual se cambió hace años únicamente para que EB tuviera más representación y ayudara al anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, pero si los partidos no quieren tocarla, no la tocamos".



Reuniones con Batasuna

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que establece que las reuniones que mantuvieron López y su antecesor, Juan José Ibarretxe, con dirigentes de Batasuna en 2006 no constituyen delito, ha resaltado que "hay cosas que son legales, pero no se deben hacer", y ha señalado que el PP "ve mal que se ''dé bola'' a Batasuna y se le trate como un partido normal hasta que no se separe de la violencia".



Respecto al debate interno que mantiene la izquierda abertzale, Basagoiti ha opinado que "es imposible que hagan nada distinto a lo que manden los que tienen las pistolas, por lo que la única forma de que se separen de la violencia es la derrota de ETA".