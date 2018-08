noticias

Accidente aéreo

Se estrella frente a Líbano un avión etíope con 90 personas a bordo

Redacción

25/01/2010

Se desconocen las causas del siniestro, aunque parece descartado que se tratase de un sabotaje. Los equipos de rescate están buscando posibles supervivientes.

Un avión de la compañía Ethiopian Airlines se ha estrellado hoy con 90 personas a bordo (83 pasajeros y 7 tripulantes) en el mar Mediterráneo poco después de despegar desde Beirut.

El avión, un Boeing 737, desapareció de los sistemas de radar cinco minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri. En una rueda de prensa, el ministro de Transporte libanés, Ghazi Aridi, ha precisado que 54 de los viajeros eran libaneses y otros 38 de nacionalidades diferentes, como etíopes, sirios, canadienses, rusos y franceses.

Los equipos de rescate han recuperado ya los cuerpos de 21 de las 90 personas que viajaban a bordo, aunque están buscando a posibles supervivientes.

De todos modos, el presidente de Ethiopian Airlines, Girma Wake, ha indicado desde Addis Abeba que no tiene información de posibles supervivientes. "He contactado con las autoridades libanesas, que no han confirmado aún ningún superviviente", ha afirmado.



Mal tiempo

El titular de Transportes libanés también ha declarado que la causa del accidente pudo haber sido el mal tiempo, aunque no ha ofrecido más detalles. Lo único que parecen tener en claro las autoridades es que no se ha tratado de un sabotaje, según ha señalado el presidente libanés, Michel Suleiman.

Elavión, con destino a Adis Abeba, despegó poco después de la hora prevista, a las 03:10 hora local (01:10 en Euskadi), y cayó a unos 3,5 kilómetros de la localidad costera libanesa de Naameh.

"Deberían haber retrasado el vuelo una hora o dos para proteger a los pasajeros. Había fuertes relámpagos y escuchamos que los rayos afectan particularmente a los aviones durante el despegue", ha afirmado uno de los familiares en declaraciones a la televisión libanesa.

Sin embargo, el responsable de la aerolínea ha considerado que la tripulación no despegó en condiciones meteorológicas peligrosas: "Había mal tiempo, aunque no soy capaz de decir lo malo que era. Pero, por lo que veo, probablemente era manejable o de lo contrario la tripulación no habría despegado".

Según Wake, el avión, construido en 2002, fue sometió a una revisión de mantenimiento el pasado 25 de diciembre y no se detectaron problemas en su funcionamiento.

La aerolínea estatal Ethiopian Airlines se ha posicionado como un importante actor en el tráfico aéreo internacional en África y recientemente ha ampliado su red asiática. La compañía cuenta con vuelos regulares a Líbano. El viernes pasado había anunciado una orden de compra de diez Boeing de próxima generación 737-800 por un total de 767 millones de dólares.