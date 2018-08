noticias

Operación policial

Arriola pide no "empañar con polémica" el trabajo de la Ertzaintza

Redacción

27/01/2010

El portavoz socialista José Antonio Pastor cuestionó ayer el empeño del Ejecutivo de Ibarretxe contra ETA, y el PNV le ha recordado que la operación se gestó durante su Gobierno.

El secretario general del PSE-EE en Gipuzkoa y consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki Arriola, ha defendido hoy que la operación "brillante" desarrollada contra ETA por la Ertzaintza no se debe "empañar por la polémica" y ha reivindicado "la unidad de todos frente al terrorismo".

La detención ayer por la Ertzaintza de cinco presuntos miembros de ETA en Bizkaia y Gipuzkoa ha tensado aún más las ya de por sí maltrechas relaciones entre PNV y PSE-EE, precisamente cuando se esperaba un acercamiento por la reunión prevista para este viernes entre el presidente jeltzale, Iñigo Urkullu, y el lehendakari, Patxi López.

En una entrevista concedida a ETB, el dirigente socialista ha considerado que "el reproche" de José Antonio Pastor "no era tanto a la Ertzaintza, como posiblemente a la Dirección política que está detrás". Tras advertir de que "en esta vida agua pasada no mueve molinos", ha indicado que la actuación de ayer es "una prueba" de que "el Gobierno de Patxi López, y la Consejería de Interior, tiene firme voluntad de que la Ertzaintza se implique seriamente en la lucha contra el terrorismo y contra ETA".

Asimismo, ha opinado que "juzgar voluntades siempre es muy difícil". "Siempre he dicho que tengo una magnífica voluntad para hacer la mejor gestión en mi departamento, pero seguramente no me juzgarán por mi voluntad o por mis intenciones, sino por mis aciertos o mi efectividad. Eso es así en todos los departamentos", ha indicado.

En relación a la posibilidad de que esta polémica pueda afectar al encuentro previsto el próximo viernes entre el lehendakari y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha señalado que es "positivo y conveniente" que ambos se reúnan y "puedan hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos".

En esta línea, ha afirmado que "entrar en guerritas, en si ha dicho fulano o mengano no sé qué, o si se tiene que rectificar o no, me parece un juego de niños".

Tras reclamar que es preciso "tener altura de miras", ha manifestado que "primero hay que felicitar a la Ertzaintza" por la operación "brillante" que "no se debe empañar por la polémica" que, según ha advertido, "para nada sirve desde el punto de vista de lo que supone la unidad que tenemos que tener todos frente al terrorismo y frente a los violentos".

Los detenidos permanecen en dependencias policiales

Mientras tanto, los cinco detenidos permanecen en la Comisaría de Vitoria-Gasteiz, donde están siendo interrogados.

La Policía Autonómica les ha aplicado la Ley Antiterrorista, por lo que se encuentran incomunicados hasta que pasen a disposición judicial en Madrid.

Durante los ocho registros efectuados ayer, los agentes de la Ertzaintza se incautaron de una pistola y cerca de medio kilo de material explosivo, en concreto pentrita, según informa Europa Press citando fuentes de la investigación.

Los cinco detenidos son Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber Uribe, Jabier Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola, todos ellos de edades comprendidas entre los 29 y los 40 años.

A los tres primeros, detenidos en Ondarroa (Bizkaia), se les acusa de pertenecer a un comando de ''legales'' (activistas no fichados por la Policía que llevan una vida normal), mientras que a Zubizarreta y Esnaola de haber colaborado circunstancialmente.

El Departamento de Interior les atribuye haber participado en tres acciones, siendo la de mayor envergadura el coche bomba cargado con 100 kilos de explosivos que estalló contra la Comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, el 21 de septiembre de 2008. En aquel atentado resultaron heridas 11 personas, entre ellas tres ertzainas.

Los otros dos ataques atribuidos son la voladura de un repetidor en Azpeitia y un ataque con explosivos a maquinaria en unas obras del Tren de Alta Velocidad.

El Deparamento de Interior difundió ayer imágenes de la operación policial.