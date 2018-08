noticias

Entrevista en Radio Euskadi

Egiguren:"Zapatero hace lo que debe, pero es lento para reaccionar"

Redacción

09/02/2010

El presidente del PSE-EE cree que el presidente español "ha seguido una política bienintencionada pero incompatible con la crisis".

El presidente del PSE-EE, Jesús Egiguren, ha asegurado que "en contra de lo que se dice y parece que ve la gente, yo veo a Zapatero haciendo lo que tiene que hacer". Sin embargo, ha admitido que "la única crítica que se le puede achacar es que tiene lentitud para reaccionar".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el dirigente socialista, sin embargo, ha declarado que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha seguido una política bienintencionada, pero incompatible con la crisis".

"En contra de lo que se dice y parece que ve la gente, yo veo a Zapatero haciendo lo que tiene que hacer. La única crítica es que tiene lentitud para reaccionar. Como cuando tardó tanto en reconocer que estábamos en crisis", ha explicado el político guipuzcoano.

Sobre las críticas que recibe el actual Gobierno vasco de hacer "seguidismo" de la política de Zapatero, Egiguren ha asegurado que "no lo hacemos. Basta ver lo que ocurre hoy en Euskadi, es un país que es un oasis en España. En los asuntos económicas hay acuerdos mayoritarios. Euskadi se está convirtiendo en un modelo envidiado por España".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, aseguraba hace poco que el pacto de Gobierno vasco sería para más legislaturas, pese a que pudiera gobernar Mariano Rajoy en Madrid, a lo que el dirigente socialista ha respondido que el pacto para las próximas legislaturas "lo condicionará lo que ocurra en Madrid".

Sinceridad en el proceso de la izquierda abertzale

"Sin hacer apología de Batasuna. He dicho que creo que el proceso de reflexión interno es sincero, y algunos me dicen que es hacer un favor a esta gente. Vamos a ver lo que pasa. Pero al mismo tiempo, digo lo que pienso, que van en serio, pero que no quede en intenciones. Parece que sí quieren hacer política democráticamente y dejar el terrorismo como parte del pasado. Me han dicho que es así, que es lo que se dice en las asambleas, y yo me lo creo", ha explicado Egiguren.

Cumbre de Donostia

Por otro lado, en referencia a la cumbre que los ministros de la Unión Europea llevan a cabo en Donostia-San Sebastián, el presidente del PSE-EE ha declarado que "para Donostia supone un enorme escaparate ante toda Europa. Las reuniones están siendo seguidas por los países europeos. La expansión de la imagen de Donostia-San Sebastián es enorme y que esto se desarrolle en clima de tranquilidad y paz forma parte del cambio y la nueva realidad de Euskadi".