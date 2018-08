noticias

Eusko Alkartasuna

Urizar: "Ahora la izquierda abertzale no tiene en cuenta a ETA"

Redacción

14/02/2010

El dirigente de EA ha admitido que en su partido existe "desconfianza" respecto a la izquierda abertzale y cree que el camino de la izquierda abertzale no puede ser compatible con la violencia de ETA.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Peio Urizar, ha asegurado que "esta vez" la izquierda abertzale "no tiene en cuenta a ETA" a la hora de definir su estrategia, lo que constituye "la gran diferencia" del momento actual respecto a procesos anteriores que fracasaron.



Urizar ha explicado que su partido aguarda expectante el resultado del debate interno de la izquierda abertzale para decidir a continuación si es posible abordar un trabajo común y configurar un espacio nacionalista "amplio".



El dirigente de EA ha admitido que en su partido existe "desconfianza" respecto a la izquierda abertzale, por lo que han trasladado a sus dirigentes que para compartir un proyecto deberán apostar de manera "clara y nítida" por la vía de la democracia exclusivamente.



"Nos consta que ahora es diferente, que esta vez la izquierda abertzale no tiene en cuenta a ETA. ETA ya no es el garante de la estrategia, ni es el juez, la decisión de tirar para adelante la han decidido ellos solos, independientemente de lo que ETA diga", sostiene el secretario general de EA.



Caminos incompatibles



Urizar cree que ese camino independiente de la izquierda abertzale no puede ser compatible con la violencia de ETA y, en el caso de que esta persista, los dirigentes abertzales deberán "dejar claro que esa no es su vía y que además la rechazan".



No será suficiente, ha aclarado, que digan que "lo de ETA no es cosa suya".