Crisis económica

El Gobierno vasco advierte que el crecimiento "todavía es débil"

Redacción

15/02/2010

El consejero Carlos Aguirre ha dicho que "lo peor de las últimas décadas ha acabado", pero que hasta que no se genere empleo, "no consideraremos que hayamos salido completamente de la crisis".

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, ha pedido hoy tomar con "cautela" el crecimiento de la economía vasca en el último trimestre del año pasado, destacando que "no significa que hayamos salido totalmente de la crisis".

En rueda de prensa, ha subrayado que la tasa de crecimiento es "aún muy débil" y, "en gran medida, asistida por estímulos públicos". Asimismo, se ha mostrado preocupado por la evolución "decepcionante" de los últimos datos de crecimiento de algunas economías de "referencia", fundamentalmente de la alemana.

El consejero ha reconocido que "el peor comportamiento de las últimas décadas ha acabado" y que se han producido "claros síntomas de recuperación", pero ha hecho especial hincapié en que el crecimiento del PIB vasco en el último trimestre (0,2%) no está permitiendo una creación "consistente" de empleo y "hasta que nuestra economía no sea capaz de generar empleo, no consideraremos que hayamos salido completamente de la crisis".

Además, ha recordado que, si bien intertrimestralmente los datos son positivos, en términos interanuales, el PIB vasco ha experimentado un descenso del 2,5%.

Según los datos de las Cuentas Económicas Trimestrales del Eustat, el PIB de la CAV bajó un 3,3% a lo largo del conjunto de 2009. Por sectores, la industria vasca descendió un 9,5%, y la construcción, un 5,7%, mientras que el sector servicios cayó un 0,1% y el primario se anotó un crecimiento del 2,1%.

Además, ha destacado la creación de un total de 2.600 puestos de trabajo y el aumento del 0,5% del consumo de los hogares en el mismo periodo, respecto a los tres meses anteriores.