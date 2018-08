noticias

Petición al Tribunal Supremo

El fiscal pide que se confirme la pena para la alcaldesa de Hernani

Redacción

18/02/2010

El fiscal pide una pena de un año de prisión y siete de inhabilitación para la alcaldesa por homenajear a los supuestos autores del atentado de la T-4. Por su parte, la defensa pide la absolución.

El fiscal ha pedido al Tribunal Supremo que confirme la pena de un año de prisión y siete de inhabilitación para la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangotia (ANV), por homenajear durante un acto público a los supuestos autores del atentado de la T-4 en Barajas (Madrid).

A su juicio, "queda patente" el enaltecimiento del terrorismo tras ver el video del acto y porque "no hubo espontaneidad" en la actitud de la primera edil. "Era un mensaje pensado, redactado, no retiró la vista del papel", ha subrayado el fiscal.

Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Iñigo Iruín, ha pedido la absolución de la alcaldesa o, subsidiariamente que la pena que se le imponga sea "proporcional" al hecho.

A su juicio, la intención de la alcaldesa era "solidaria, no con ETA, no con el atentado, sino con la suerte que corrieron los detenidos", que habían denunciado torturas por parte de la Policía. "Siete años de inhabilitación no es una pena proporcional".

Beitialarrangoitia fue juzgada por afirmar durante un acto celebrado en Pamplona/Iruña: "Antes de nada, este ánimo, abrazo y este chaparrón de aplausos que nos habéis ofrecido, lo más caluroso posible, a Igor Portu, Mattin Sarasola y a todos los presos políticos vascos que se encuentran dispersados en las cárceles de Francia y España. Os queremos!".