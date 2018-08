noticias

Reunión en Portugal

Rubalcaba celebra que hayan evitado que ETA se instale en Portugal

Redacción

18/02/2010

Ha confirmado que ETA pretendía crear una base en Cataluña y no ha descartado que mantenga "algo" en el país luso. Portugal y España han acordado crear un equipo policial para luchar contra el ETA.

El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba se ha felicitado hoy en Lisboa por que las Fuerzas de Seguridad hayan impedido las intenciones de ETA de establecerse tanto en Cataluña como en Portugal después de las últimas actuaciones policiales. Según ha dicho, "ETA intenta diversificar su logística fruto de los problemas que tiene en Francia", pero tanto en el país luso como en Cataluña "ya no lo va a hacer".

En ese sentido, ha admitido que el presunto miembro de ETA detenido el pasado martes, Faustino Marcos, tenía órdenes de establecer una base en Cataluña al tiempo que ha asegurado que el grueso de la infraestructura de ETA en Portugal ha sido desarticulado tras la operación de Obidos, pero ha añadido que "no se descarta" que aun tenga "algo" en el país luso.

Rubalcaba ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con su homólogo portugués Rui Pereira en Lisboa donde ambos países han acordado crear un equipo conjunto dedicado a la lucha contra ETA. Según el ministro "la banda intenta diversificar su logística como consecuencia de que en Francia las cosas les van muy mal".

Infraestructura

Preguntado acerca de la posibilidad de que la de Obidos no fuese la única base o infraestructura con la que contase ETA en el país luso, Rubalcaba no ha descartado que "algo, algún militante, algún piso quede en Portugal". "Tampoco tenemos ningún elemento que permita afirmarlos, pero el grueso que tenía ETA en Portugal ya no lo tiene", ha zanjado.

El ministro ha explicado a preguntas de los periodistas portugueses que "es evidente que las bombas ETA no las iba a poner en Portugal".

Rui Perereira ha coincidido con Rubalcaba en que antes de la operación de Obidos Portugal tan sólo tenía indicios de la posible incursión de ETA en su país, pero que no había ningún dato objetivo que hiciese creer que la ya contaba con alguna base estable en ese territorio.