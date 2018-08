noticias

Entrevista en ETB

EA critica que no interesa que la apuesta de Batasuna siga adelante

Redacción

23/02/2010

Peio Urizar cree que a partidos como PSE y PP "no les interesa" que la apuesta por vías políticas de la izquierda abertzale "sea efectiva" para así mantenerse en el poder.

El secretario general de EA, Peio Urizar, ha afirmado hoy que a "algunos partidos", en referencia al PSE-EE y al PP, "no les interesa que la apuesta por las vías políticas de la izquierda abertzale sea efectiva en este momento, porque supondría que la falsa mayoría del Parlamento vasco dejaría de existir".



En una entrevista en ETB, Urizar se ha referido así a las conclusiones del proceso de debate desarrollado por la izquierda abertzale y, tras valorar que aludan "solo" a las vías políticas, ha apuntado que "está claro que ahora hay que pasar de la teoría a la práctica".



Según ha dicho, el futuro de Euskadi debe decidirse a través de una negociación entre agentes políticos, y en este contexto hay que situar "la apuesta valiente por las vías políticas" de Batasuna, mientras que "el único papel de ETA, si es que tiene alguno, será negociar el desarme y los presos".



También ha hablado sobre la creación de un "polo soberanista" de partidos nacionalistas y ha indicado, en alusión al PNV, que "aunque no puede haber vetos, tampoco nadie es imprescindible para empezar el movimiento. No podemos esperar a que estemos de acuerdo el cien por cien de los abertzales".