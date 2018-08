noticias

Currin: "La propuesta de la izquierda abertzale es irreversible"

24/02/2010

El mediador internacional, Brian Currin, ha recordado que en los últimos dos años han sido arrestados 200 miembros de la izquierda abertzale "que no estaban relacionados con actividades violentas".

El mediador internacional de conflictos, el surafricano Brian Currin, implicado en la situación del País Vasco y en el proceso de reflexión de la izquierda abertzale, calificó ayer las conclusiones de ese debate interno -resumidas en el documento ''Zutik Euskal Herria''- de compromiso inequívoco con el proceso democrático.

Brian Currin ofreció ayer una conferancia en Madrid, que fue organizada por Lokarri.



"La esencia de esta declaración es un compromiso inequívoco hacia una paz irreversible que ha sido el punto de inflexión en otras zonas del mundo", dijo Currin sobre el documento de la izquierda abertzale,&' || 'nbsp; quien explicó, sin embargo, que "este no es el fin de un proceso de&' || 'nbsp; reflexión, sino que es un proceso continuo en el que los próximos meses serán claves".

Currín también se refirió al frustrado proceso de paz de la pasada legislatura, sobre el que dijo que "estaba condenado al fracaso desde el principio" ya que, según señaló, estaba "viciado por la violencia recíproca, hay que aceptarlo".

"Cuando hablo de recíproca, me refiero a la de un lado, terrorista, y por otro lado, la violencia ocasionada por un Estado

que usa medidas de seguridad excesivas y métodos poco democráticos para proteger la integridad de su soberanía o abusar de su poder para destrozar una posición legítima con la que no está dispuesto a entrar en conversación", aclaró.

En ese sentido, pidió "analizar a los 200 miembros de izquierda abertzale que han sido encarcelados en los dos últimos años". "No estaban relacionados con actividades violentas sino con actividades políticas que no pueden hacer porque estaban prohibidas, esto es una forma de fuerza y de violencia igual que la pistola contra la sien, los principios Mitchel no pueden tener lugar en ese tipo de ambiente", añadió.

Entre sus soluciones aseguró que no se pueden hacer diferencias entre la violencia de ETA y la que ejerce el Estado y del mismo modo se refirió a las víctimas.

"Cuando hablo de víctimas, no sólo hablo de víctimas de atentados sino de acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay muchos jóvenes detenidos en el País Vasco que los traen aquí (a Madrid) para un periodo corto y les mandan a casa con las secuelas de los interrogatorios. Si hablamos de víctimas, no hay una desigualdad hay que reconocer a todas de forma igualitaria", dijo.