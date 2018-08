noticias

"Si no admiten al pueblo vasco como sujeto, el conflicto seguirá"

Redacción

24/02/2010

Joseba Egibar ha replicado a Patxi López que "la trampa y la verdadera gravedad" es que, quienes "se dicen demócratas, prohíban escuchar la voz ciudadana".

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha afirmado hoy que, si el Estado español no está dispuesto a admitir, "a la luz del principio democrático, la existencia de otros sujetos políticos", como el pueblo vasco, "el conflicto político persistirá".

Tras asegurar que "el derecho a decidir es el motor del futuro", Egibar se ha dirigido al lehendakari, Patxi López, para decirle que "la trampa y la verdadera gravedad" de este asunto es que, quienes "se dicen demócratas, prohíban escuchar la voz de la ciudadanía".

"La voz de la ciudadanía no es trampa", ha asegurado Joseba Egibar, para afirmar que te podrá "gustar o no", pero favorecer la expresión ciudadana "dice más a favor de la persona o las instituciones" que lo propician, en cuanto a su "nivel y condición democrática", que de quien "escudándose en no sé qué principio, no sólo lo impide, sino que lo prohíbe".

Además, ha indicado que, "en principio, la no admisión" del recurso por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "no responde ni siquiera a la demanda" que formuló el PNV. De esta forma, ha mostrado su "disconformidad" con la resolución judicial "porque elude contestar a las formulaciones" planteadas por la formación jeltzale.

En este contexto, Egibar ha subrayado que "las consultas, sean éstas vinculantes o no, son instrumentos dentro del corpus del derecho a decidir".