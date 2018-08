noticias

Primera reunión, el miércoles

25 personalidades forman el Consejo Asesor del lehendakari

Redacción

26/02/2010

Entre las personalidades que asesorarán al lehendakari cómo actuar ante la crisis económica, se encuentran José Antonio Ardanza (Euskaltel), Mario Fernández (BBK) y Josu Jon Imaz (Petronor).

El lehendakari, Patxi López, constituirá su Consejo Asesor para Asuntos Económicos el próximo miércoles en Ajuria Enea.



La Presidencia del Gobierno Vasco ha recordado hoy que este foro tiene la finalidad de proporcionar al lehendakari "ideas y reflexiones sobre las políticas de futuro que sea conveniente adoptar en distintos ámbitos para el desarrollo económico sostenido y el progreso social de Euskadi".



El Consejo está compuesto por personalidades vinculadas al País Vasco de "reconocido prestigio, experiencia, independencia e integridad, procedentes de los campos empresarial, profesional y académico".



Los componentes del Consejo, cuya presencia será a título "personal e indelegable", son: José María Aldecoa, presidente Grupo Mondragón; Claudio Aranzadi, ex ministro de Industria; José Antonio Ardanza, presidente de Euskaltel; Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española; José María Baztarrika, residente de CAF.



También participarán los ex secretarios generales de CCOO y UGT de Euskadi Santiago Bengoa y Carlos Trevilla, respectivamente; Alejandro Echevarría, presidente de UTECA; Juan Manuel Eguiagaray, ex ministro de Industria; Mario Fernández, presidente de BBK y María Luisa Guibert, presidenta de Algeposa Grupo.



Asesorarán al lehendakari Josu Jon Imaz, presidente de Petronor; José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor; José Luis Larrea, presidente de Ibermática; Jon Larrínaga, ex consejero de Economía; Emiliano López Achurra, presidente de Euro-Defi en España; Iñaki López Gandásegui, presidente de Aernnova; Ignacio Marco Gardoqui, director Ejecutivo de Morgan Stanley, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.



Completan el Consejo asesor los catedráticos Arantza Mendizabal, Felipe Serrano, Roberto Velasco e Igancio Zubiri, así como la ex decana de la Universidad Comercial de Deusto, Susana Rodríguez.



Patxi López ha indicado que todos participan de forma "voluntaria" en el sentido más amplio del término y que, por lo tanto, no van a percibir ningún tipo de retribución por ello, ya que participarán "por amor a Euskadi".