Entrevista en Radio Euskadi

El PNV alaba la "excelente" gestión de Vidarte en el Guggenheim

Redacción

14/04/2010

Ricardo Gatzagaetxebarria niega "irregularidades" y lamenta que el Gobierno Vasco se agarre a "nimiedades" en vez de realzar la buena gestión de la pinacoteca.

En respuesta a las críticas de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, el parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria ha defendido la dirección de Juan Ignacio Vidarte ha negado "irregularidades" en la gestión del Museo Guggenheim de Bilbao, tal y como ayer señaló la consejera de Cultura, Blanca Urgell.

En este sentido, ha afirmado que Urgell "se equivoca" y que el director de la pinacoteca, Juan Ignacio Vidarte, ha hecho una gestión "razonablemente buena, diría que excelente".

Entrevistado en "Radio Euskadi", Gatzagaetxebarria ha apoyado su afirmación en que en los 10 años de gestión del museo a manos de Vidarte "han supuesto que se haya duplicado el valor del arte adquirido".

El parlamentario vasco ha subrayado que la operación financiera llevada a cabo para asegurar la inversión en arte con la compra de dólares que posteriormente se devaluaron se produjo en un ambiente de "gran volatilidad" en los mercados financieros, haciendo hincapié en que "lo mismo que le pasó al Guggenheim le pasó al Banco de España y le ha pasado a muchas empresas que exportan". Por ello, ha insistido en que "no hay que dramatizar ninguna cuestión más, sino verlo en su contexto" y en "la riqueza que el Guggenheim ha supuesto para Euskadi".

A juicio de Gatzagaetxebarria, el Gobierno "ha errado, sobre todo al pedir otro informe de parte", incidiendo en que "los expertos jurídicos que opinan en esta materia nada dicen respecto a la ilegalidad" de la operación. "Dicen que se podría en su momento entender que no estaba habilitado o no estaba autorizado para realizar esa operación" Juan Ignacio Vidarte, aunque ha precisado que existe un dato "elocuente" "una entidad financiera como el BBVA, seria, no contrata con alguien que no tiene poderes para contratar con él".

El dirigente nacionalista ha concluido afirmando que "ha sido una operación desafortunada", pero ha negado "irregularidades", y ha insistido en que el Gobierno "se está equivocando" y "en vez de dar realce a la parte buena de lo que ha sido la gestión del Guggenheim, se está agarrando a una cuestión que es una nimiedad en una operación financiera".